Депутат Госдумы попросил главу МВД разобраться с убийством собаки в Курске

СЕГОДНЯ 17:19 2018-11-20T17:43:56+03:00

Собаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйка Фото: Соцсети

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Как сообщалось ранее, в Курске был убит американский бульдог. Собаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйка. В это время мимо проезжал на велосипеде 59-летний мужчина. Собака кинулась за ним. Недолго думая, пенсионер вынул нож и зарезал пса.

Собаку жестоко убил пенсионер-велосипедистФото: Соцсети

Случившееся получило широкий общественный резонанс. Депутат Государственной Думы, зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский отправил запрос на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой разобраться в вопиющем случае жестокого обращения с животным.

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