2018-11-20T17:43:56+03:00
Происшествия

Депутат Госдумы попросил главу МВД разобраться с убийством собаки в Курске

Сергей Боярский направил Министру внутренних дел официальный запрос
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Собаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйкаСобаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйкаФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Как сообщалось ранее, в Курске был убит американский бульдог. Собаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйка. В это время мимо проезжал на велосипеде 59-летний мужчина. Собака кинулась за ним. Недолго думая, пенсионер вынул нож и зарезал пса.

Собаку жестоко убил пенсионер-велосипедист Фото: Соцсети

Собаку жестоко убил пенсионер-велосипедистФото: Соцсети

Случившееся получило широкий общественный резонанс. Депутат Государственной Думы, зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский отправил запрос на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой разобраться в вопиющем случае жестокого обращения с животным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я отказываюсь жить в стране, где нет закона о защите животных!!!» - в Курске мужчина зарезал чужую собаку

Пес побежал за велосипедистом, за что поплатился жизнью

Подробнее>>

«Он не защищался, он нападал» - жительница Курска об убийстве своей собаки

Американского бульдога зарезал пенсионер-велосипедист

Подробнее>>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске проходит конный фестиваль
Под Курском пройдет детская выставка-форум
У курянина-наркомана отобрали права
В Курске пройдет православный музыкальный фестиваль
Под Курском Домом культуры руководила супруга главы сельсовета
В Курске таксист присвоил мобильник пассажира
Курян предупреждают о гололеде
Интернет-мошенники "увели" у курянки более 130 тысяч рублей
В Курской области изъяли более 11 килограмм наркотиков
«СберМобайл» пришел в Черноземье
В курских библиотеках появится литература для слепых
В Курске на проспекте Дружбы сгорела квартира
В Курск приезжают столичные кардиохирурги
В Курске побывала комиссия СовФеда
В Курской области рабочая группа займется разработкой стоимости услуг ЖКХ
Куряне требуют высшей меры для убийцы 7-летнего школьника
В Курской области ожидается снег и гололедица
Приставы помогли задержать курянина с наркотиками
Курская «Квадра» завершила ремонт теплосетей на Магистральном проезде
Курянка украла у родителей приятеля золото