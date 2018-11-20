Депутат Госдумы попросил главу МВД разобраться с убийством собаки в Курске
Как сообщалось ранее, в Курске был убит американский бульдог. Собаку в наморднике выгуливала на пустыре хозяйка. В это время мимо проезжал на велосипеде 59-летний мужчина. Собака кинулась за ним. Недолго думая, пенсионер вынул нож и зарезал пса.
Собаку жестоко убил пенсионер-велосипедистФото: Соцсети
Случившееся получило широкий общественный резонанс. Депутат Государственной Думы, зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский отправил запрос на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой разобраться в вопиющем случае жестокого обращения с животным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я отказываюсь жить в стране, где нет закона о защите животных!!!» - в Курске мужчина зарезал чужую собаку
Пес побежал за велосипедистом, за что поплатился жизнью
«Он не защищался, он нападал» - жительница Курска об убийстве своей собаки
Американского бульдога зарезал пенсионер-велосипедист