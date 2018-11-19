«Я отказываюсь жить в стране, где нет закона о защите животных!!!» - в Курске мужчина зарезал чужую собаку

Чудовищная история произошло в Курске в минувшие выходные. 59-летний мужчина зарезал домашнего пса прямо на глазах у хозяйки. ЧП произошла в районе улицы Серегина. В безлюдном месте, на пустыре три женщины выгуливали своих собак в намордниках. Людей вокруг не было, и одна из них – владелица элитного американского бульдога спустила собаку с поводка.

В это время мимо проезжал на велосипеде мужчина. Собака с лаем кинулась за ним. Неожиданно курянин остановился, вынул из кармана складной нож. Прямо на глазах у хозяйки и ее ошеломленных подруг он зарезал несчастного пса. Собаку, которая была в наморднике, и не представляла никакой опасности!

Тут нужно отдать должное смелости собачниц. Потрясенные произошедшим на их глазах зверством, они не растерялись. Своими силами задержали мужчину и вызвали полицию. На место ЧП приехала следственно-оперативная группа Сеймского отдела.

Курянина, хладнокровно расправившимся с животным, доставили в отдел. Мужчина пояснил, что сильно испугался, нож применил для самообороны. И очень удивился, что за убийство какой-то собаки он может стать фигурантом уголовного дела.

— По факту произошедшего проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ – «Жестокое обращение с животными», - сообщил «КП» старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД Росии по городу Курску Сергей Ружицкий.

Квалифицирующих признаков для этой статьи немного. Максимальное наказание, которое грозит курянину – это штраф до 80 тысяч рублей. Кстати, погибшую собаку привезли три года назад щенком из Владивостока. Стоила она тоже 80 тысяч рублей. Но никакие деньги не заменят хозяйке четвероного любимца, погибшего от рук жестокого «убийцы».

В социальных сетях появился полный отчаяния и возмущения пост девушки, хорошо знакомой с хозяйкой погибшей собаки: «Я отказываюсь жить в этом городе, в этой стране, где нет закона о защите животных!!! Где и человек не всегда чувствует себя в безопасности. Где придурок может взять нож и напасть на девушку, гуляющую с собакой, по всем правилам выгула, в наморднике!!! Остановите Землю!».