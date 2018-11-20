«Он не защищался, он нападал» - жительница Курска об убийстве своей собаки

«КП» рассказывала ранее о чудовищной истории, произошедшей в Курске в минувшее воскресенье. В безлюдном месте, на пустыре три женщины выгуливали своих собак. В это время мимо проезжал мужчина на велосипеде. Собаки с лаем кинулись за ним. Курянин остановился, вынул из кармана нож. Прямо на глазах у хозяйки и ее ошеломленных подруг он зарезал американского бульдога, который был в глухом наморднике.

Потрясенные произошедшим на их глазах зверством, женщины не растерялись. Своими силами задержали мужчину и вызвали полицию. На место ЧП приехала следственно-оперативная группа Сеймского отдела. Курянина, хладнокровно расправившегося с животным, доставили в отдел. Мужчина пояснил, что сильно испугался, нож применил для самообороны.

— Он не защищался, он нападал, - рассказывает Юлия. — Бегал за моей собакой, пытаясь поднырнуть под нее так, чтобы ударить в сердце.Однако хозяйка погибшей собаки считает, что это не так.

Мужчина убил собаку, когда женщина держала ее уже за ошейник, со словами «Задолбали ваши собаки».

«Зачем вы это сделали, ведь собака была в глухом наморднике, ничего не могла вам сделать, к тому же я была рядом» - несколько раз спрашивала Юлия. Мужчина долго молчал, и наконец, ответил, что не отвечал за свои действия.

Однако курянин не был похож на человека, убившего чужую собаку «не владея собой».

— Он не извинялся, не оправдывался и не ругался, как сделал бы любой напуганный человек. Сел на велосипед и спокойно собирался уехать, с чувством выполненного долга, - говорит хозяйка.

По словам Юлии, когда женщины окружили мужчину, не давая ему скрыться, он начал угрожать одной из них ножом.

— Кинулся на подругу с угрозами, что ее ждет участь зарезанной собаки, если она не отойдет. Я направила на него телефон и закричала, что все снимаю.

В полиции пожилой человек удивился, когда узнал, что за убийство какой-то собаки он может стать фигурантом уголовного дела.

— Убийца моей собаки считает себя правым. Он не понимает, за что его задержали, это же «просто собака», - говорит Юлия.

— По факту произошедшего проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ – «Жестокое обращение с животными», - сообщил «КП» старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД Росии по городу Курску Сергей Ружицкий.

История вызвала бурю эмоций в интернете

Многие пользователи соцсетей возмущаются, что мужчину с неадекватным поведением опросили и отпустили:

«Мы в очередной раз убедились в том, что нет существа страшнее человека, которые реализует свою немотивированную агрессию на глазах у людей».

«Вот такие недочеловеки ходят по городу спокойно, с ножом, просто так. Как страшно жить! И как страшно, что если ты будешь защищать своего питомца от такой твари, то на тебя будет распространяться УК РФ»

«В этот раз собака, в другой раз он также набросится на человека. Почему нет нормального наказания для таких уродов?! Заплатит штраф и будет дальше жить себе в удовольствие».

Есть и противоположные мнения:

«Этот мужчина 100% ПРАВ! Когда на тебя кидается собака, НЕТ времени разбираться, опасна она или нет, есть у нее зубы, или давно выпали, в наморднике она, и какого он цвета, или какой она породы».

Сама хозяйка погибшей собаки считает, что мужчина социально опасен.

— Убивал он осознанно и специально на моих глазах, - говорит Юлия.

Женщина тяжело переживает утрату, но еще больше страдает ее несовершеннолетний сын, для которого Зена была настоящим другом.