2018-10-30T14:50:16+03:00
Общество

Начался сбор средств на похороны жестоко убитого курского школьника

Тело 7-летнего ребенка нашли в 20 километрах от Железногорска
Светлана ВОЛКОВА
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Даниил пропал 23 октябряДаниил пропал 23 октябряФото: УМВД России по Курской области.
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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. В школе, где учился мальчик, был организован штаб волонтеров-поисковиков. Листовки о пропаже ребенка расклеены по всей области в соседних регионах.

По данным следствия над мальчиком надругался, а затем жестоко убил 39-летний сосед. Подозреваемый задержан ночью 30 октября. В поисках ребенка помогали столичные криминалисты.

По мальчику скорбит весь город. Сейчас открыт сбор средств на похороны ребенка. Номер банковской карты мамы Даниила Марины Юрьевны Бирюковой : 4276 3300 1793 3995 .

Также родные Даниила просят всех родителей не отпускать своих детей одних.

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