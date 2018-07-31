МТС накрыла LTE-сетью Курск

31 Июль 15:11 2018-07-31T15:11:29+03:00

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С начала года компания запустила 70 новых базовых станций стандарта LTE, тем самым обеспечив почти полное покрытие города. Мобильный интернет стал быстрее в районе улиц Ленина, Радищева, Карла Маркса, Малышева, Комарова, Сумской, Парижской Коммуны, Союзной, Чернышевского, Менделеева, проспекте Кулакова и других. Теперь максимальная скорость, доступная курянам со смартфона достигает 150 Мбит/с. Этого достаточно не только для того, чтобы общаться в мессенджерах и зависать в социальных сетях, но и за считанные секунды скачать песню, клип, просматривать видео онлайн. Работы затронули более 50 улиц города и пригородные территории.

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