2018-07-31T16:12:04+03:00
Общество

МТС накрыла LTE-сетью Курск

МТС сообщает о значительном расширении покрытия сети LTE в Курске
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С начала года компания запустила 70 новых базовых станций стандарта LTE, тем самым обеспечив почти полное покрытие города. Мобильный интернет стал быстрее в районе улиц Ленина, Радищева, Карла Маркса, Малышева, Комарова, Сумской, Парижской Коммуны, Союзной, Чернышевского, Менделеева, проспекте Кулакова и других. Теперь максимальная скорость, доступная курянам со смартфона достигает 150 Мбит/с. Этого достаточно не только для того, чтобы общаться в мессенджерах и зависать в социальных сетях, но и за считанные секунды скачать песню, клип, просматривать видео онлайн. Работы затронули более 50 улиц города и пригородные территории.

Жители уже успели оценить преимущества высоких скоростей. С начала года трафик LTE в сети МТС вырос на 70%. Кстати, самыми качающими в городе стали студенты Курского государственного медицинского университета и молодые мамы. Базовая станция, которая находится неподалеку от перинатального центра Курска, из месяца в месяц показывает самый большой объём переданных данных. Больше всего здесь популярны социальные сети и просмотр видео.

В целом, жители Курска за месяц скачивают объем трафика, которого бы хватило на загрузку 330 тысяч фильмов в HD-качестве или больше чем на один миллион часов видео-стриминга, а это больше 100 лет непрерывного просмотра youtube.

«Мы инвестируем в развитие сетей в Курске, чтобы наши абоненты смогли пользоваться быстрым и доступным мобильным интернетом в любой точке города. На сегодняшний день компания МТС обеспечила достаточно плотное покрытие LTE. Это позволяет комфортно выходить во всемирную сеть из дома, по дороге на работу. А чтобы наших абонентов ничего не сдерживало от серфинга в сети, мы предлагаем еще и выгодные тарифы с большим объемом трафика. К примеру, самое популярное на сегодня предложение включает 25 Гб в месяц при абонентской плате чуть более двухсот рублей», - отметил директор курского филиала МТС Руслан Бекиров.

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