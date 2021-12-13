В Курске 21-летний парень, стрелявший в ночном клубе, пришел с повинной в полицию

Возбуждено уголовное дело Фото: Из архива КП.

13 декабря полиция задержала 21-летнего молодого человека за стрельбу из пневматики в ночном клубе "Карамель", что на проспекте Дериглазова в Курске.

Как уже сообщала КП, ЧП произошло около одиннадцати часов вечера 12 декабря. На "скорой" пятерых раненых охранников увезли в больницу.

- Деятельность клуба приостановлена на время работы следственно-оперативной группы, - рассказали в УМВД региона.

Предварительно известно, что на входе в клуб завязался конфликт, в ходе которого молодой человек стал стрелять в охранников из травматического пистолета. Выпустив несколько пуль из пистолета в пятерых охранников, мужчина уехал с места ЧП на автомобиле.

Была объявлена операция по розыску подозреваемого. Полицейские начали работу с кадрами с камер видеонаблюдения, установленными в клубе "Карамель". Выяснилось, что молодой человек уже приезжал в ресто-бар несколько дней назад, и тогда еще повздорил с охраной. И вот 12 декабря конфликт получил продолжение.

- Парень, узнав, что его разыскивают, сам пришел в полицию, - рассказали в УМВД региона. - Сейчас он дает показания. Решается вопрос о его задержании.

Версия о том, что молодой человек стал стрелять из за ругани, которая завязалась с охранниками заведения, предварительно подтверждается.

В ОМВД России по Курскому району против стрелка, который пришел с повинной, завели уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ "Хулиганство".

Пол предварительным данным, сейчас жизнь пострадавших охранников вне опасности. Степень тяжести ранений определит экспертиза.