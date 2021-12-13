Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 8:56

Жизни охранников, раненных в одном из баров Курска, ничего не угрожает

Устанавливается степень тяжести вреда, нанесенного их здоровью
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Продолжаются поиски стрелка

Продолжаются поиски стрелка

Фото: Архив "КП"

Напомним, что вчера, 12 декабря, неизвестный расстрелял пять охранников в баре «Карамель». Пострадавшие были госпитализированы.

- Сейчас они находятся в больнице и проходят экспертизу, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Стало известно, что жизни пострадавших охранников ничего не угрожает.

Оперативные сотрудники полиции продолжают срочный розыск злоумышленника. Сообщается, что есть фоторобот подозреваемого.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.