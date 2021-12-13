Жизни охранников, раненных в одном из баров Курска, ничего не угрожает

Продолжаются поиски стрелка
Фото: Архив "КП"
Напомним, что вчера, 12 декабря, неизвестный расстрелял пять охранников в баре «Карамель». Пострадавшие были госпитализированы.
- Сейчас они находятся в больнице и проходят экспертизу, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.
Стало известно, что жизни пострадавших охранников ничего не угрожает.
Оперативные сотрудники полиции продолжают срочный розыск злоумышленника. Сообщается, что есть фоторобот подозреваемого.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.