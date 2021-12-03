В Курске до 10 декабря установят праздничные ели и иллюминацию

Театральная площадь снова станет центром главных мероприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже две недели в Курске монтируются светодиодные инсталляции и иллюминация.

На Театральной площади, которая уже стала центральной точкой праздничных мероприятий, установлена новогодняя ель. В этом году на главной красавице появились новые игрушки и гирлянды.

Главной «фишкой» Театральной площади, как и в прошлом году, стал Губернский каток. Он будет работать на открытом воздухе и даст курянам возможность ощутить праздничную атмосферу. Каток в этом году больше в полтора раза. Монтируется он за счет инвестора. По рекомендации Роспотребнадзора соблюдены все санитарные меры.

Помимо этого, на Театральной площади установлена световая инсталляция «Пряничный домик», которую многие приняли за новый домик Деда Мороза. Установка приемной Деда Мороза будет зависеть от развития эпидситуации в городе, сказали в мэрии.

Также Театральную площадь украсила светодиодная ротонда с танцующей балериной. Появилась новая фотозона: три Деда Мороза. В детском городке «Новогодняя сказка» можно отправить письмо Деду Морозу со своими пожеланиями.

В этом году введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения, безусловно, повлияют на формат празднования Нового года. Именно поэтому праздничное оформление улиц Курска приобретает особое значение, ведь прогулки по нарядному городу безопасны и сохранят атмосферу новогодней сказки.

Подключать праздничную иллюминацию начали две недели назад: одной из первых светодиодные перетяжки появились на проспекте Ленинского Комсомола. Новогодние гирлянды уже зажглись на улицах Ленина, Дзержинского, Интернациональной, 50 лет Октября, Сеймском и Сумском мостах.

Куряне любят гулять по центральной улице города поэтому здесь установили светодиодные арки, клумбы оформлены новогодними огоньками.

Парки и скверы также не остались без новогоднего убранства. До 10 декабря во всех округах создадут новогоднее настроение, здесь появятся украшенные ели.

Как уже сообщала КП, Курский областной драматический театр, ТЮЗ «Ровесник», а также государственная филармония начали продажу билетов на новогодние представления. Драмтеатр в этом году предлагает детям и их родителям посмотреть «Снежную королеву» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Первый спектакль запланирован на 26 декабря, продлятся представления до 8 января.

В театре юного зрителя «Ровесник» готовят сказку Натальи Абрамцевой «Новогодний гость». Артисты расскажут ребятам, кто и почему хочет помешать друзьям собраться у новогодней елки. Получится ли у героев сохранить любимый праздник детей и взрослых, можно будет узнать с 25 декабря по 9 января.

Музыкально-театрализованное представление «Дед Мороз и капризная Принцесса» репетируют артисты Курской государственной филармонии. Премьера назначена на 28 декабря, в ближайшее время станут известны даты январских спектаклей. Зрителей будут ждать в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина.

«КП» также публикует список площадок, где можно будет прокатиться с ветерком на коньках.