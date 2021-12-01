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Звезды1 декабря 2021 14:13

В Курске открыта продажа билетов на новогодние представления

Что покажут курянам в этом году?
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Драмтеатр ставит новый спектакль

Драмтеатр ставит новый спектакль

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной драматический театр, ТЮЗ «Ровесник», а также государственная филармония начали продажу билетов на новогодние представления.

Драмтеатр в этом году предлагает детям и их родителям посмотреть «Снежную королеву» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Первый спектакль запланирован на 26 декабря, продлятся представления до 8 января.

В театре юного зрителя «Ровесник» готовят сказку Натальи Абрамцевой «Новогодний гость». Артисты расскажут ребятам, кто и почему хочет помешать друзьям собраться у новогодней ёлки. Получится ли у героев сохранить любимый праздник детей и взрослых, можно будет узнать с 25 декабря по 9 января.

Музыкально-театрализованное представление «Дед Мороз и капризная Принцесса» репетируют артисты Курской государственной филармонии. Премьера назначена на 28 декабря, в ближайшее время станут известны даты январских спектаклей. Зрителей будут ждать в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина.

Билеты на представления можно купить на официальных сайтах и в кассах учреждений культуры. Все мероприятия пройдут с учетом ограничений, действующих в связи с эпидемиологической обстановкой, и с соблюдением требований Роспотребнадзора, уточнили в обладминистрации.