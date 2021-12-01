Ледовые катки 2021-2022 в Курске: дата открытия, расписание, цены на билеты

фото Администрации Курской области Фото: материалы пресс-служб

Вот и наступила календарная зима! А одно из самых любимых занятий курян в это время года – кататься на коньках. «КП» публикует список площадок, где можно будет прокатиться с ветерком.

Ледовая арена «МегаЛед» в ТРЦ «Мега Гринн»

Это закрытый каток 1800 м2. Внутри находится раздевалка с удобными шкафчиками. Есть возможность взять напрокат помощников двух видов:

– фигура дельфина, за которую нужно держаться сзади, а спереди может сидеть взрослый или ребенок;

– фигура пингвина/медвежонка, за которую можно просто держаться, чтобы не упасть.

Площадка уже начала работать и ждет своих посетителей.

Адрес: ул. Карла Маркса, 68, четвертый этаж

Расписание: пн-чт, вс: с 10:00 до 21:30

пт, сб и праздничные дни: с 10:00 до 23:30

Цены (один час катания): дети (до 13 лет) – 150 рублей

Взрослые (с 14 лет) – 200 рублей

Прокат коньков – 150 рублей

Прокат помощника фигуриста – 200 рублей

Заточка коньков (пять минут) – 150 рублей

СШ «Арена»

Крытый каток с искусственным покрытием и раздевалкой. Сообщается, что сейчас массовые катания могут посетить только люди старше 18 лет.

Адрес: ул. Веспремская, 9

Расписание постоянно обновляется и меняется, поэтому всем желающим посетить Арену, нужно следить за информацией на сайте школы, в группе ВКонтакте, либо звонить по номеру телефона: 57-41-33.

Цены (один час катания): дети (с пяти до 14 лет) – 95 рублей

Взрослые – 155 рублей

Прокат коньков – 100 рублей

Заточка коньков – 140 рублей (пятница и суббота 15:00-18:00)

Дети до пяти лет должны быть в сопровождении родителя (законного представителя)

Губернский каток

Пожалуй, самый популярный на данный момент каток в городе, который появился в прошлом году. Это открытая площадка. Внутри размещены зоны отдыха, отапливаемая раздевалка с кафетерием, туалет.

Сообщается, что каток начнет работать в декабре.

Адрес: ул. Ленина, 26

Расписание: ежедневно с 10:00 до 22:00

Цены: в этом году вход на каток со своими коньками – бесплатный, платить придется только за аренду.

Прокат коньков: 200 рублей

Защитная экипировка – 150 рублей

Помощники юного фигуриста – 300 рублей

Каток на крыше Central Park

Крытый каток на крыше в ТРЦ Central Park. Для удобства посетителей здесь находится комфортная теплая раздевалка, а также бар, где можно отдохнуть после катания.

Адрес: ул. Карла Маркса, 6, седьмой этаж

Расписание: ежедневно с 10:00 до 22:00

Перерывы: 14:00 – 14:30

17:30 – 18:00

Цены (один час катания): детский – 120 рублей

Взрослый – 200 рублей

Последующие час катания: детский – 60 рубле, взрослый – 100 рублей

Выходные и праздничные дни (один час катания): детский – 150 рублей

Взрослый – 250 рублей

Последующий час: детский – 70 рублей

Взрослый – 150 рублей

Прокат коньков – 150 рублей

Прокат помощника фигуриста – 100 рублей

Заточка коньков – 150 рублей

Многодетным семьям скидка на вход 50%.

Каток на Союзной

Открытый каток на пересечении улиц Союзной и Куйбышева.

Адрес: ул. Союзная, 26

Расписание: пн-пт – с 14:00 до 21:00

сб-вс, праздничные дни – с 12:00 до 21:00. Технический перерыв с 16:00 до 18:00

Цены: детский – 50 рублей

Взрослый – 100 рублей

Прокат коньков – 100 рублей

Заточка коньков – 100 рублей

Вполне возможно, что многие другие ледовые площадки еще не успели начать свою работу, поэтому не исключено, что список, где куряне смогут насладиться катанием на коньках, будет пополняться.