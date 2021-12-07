Ослабление ковид-мер в Курске: открывают фуд-корты и развлекательные центры

Развлекательные центры будут работать при 25-процентной загрузке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Внесены изменения в распоряжение губернатора №60-рг «О введении режима повышенной готовности». Согласно документу с 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры при 25-процентной загрузке и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений.

Также открывают фуд-корты и ночную работу общепита. Возобновляется проведение на предприятиях общественного питания караоке, концертов, конкурсов, викторин, тематических вечеринок, сообщили в администрации региона.

Документ вступит в силу 10 декабря.

Ранее КП сообщала, что в Курской области определен порядок получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Человек, имеющий хроническое заболевание в стадии обострения или вновь возникшее острое заболевание, для получения медотвода от прививки должен обратиться к своему лечащему врачу или участковому терапевту по месту жительства. - После обращения пациента в некоторых случаях потребуются дополнительные исследования и консультации профильных специалистов, которые помогут установить состояние здоровья. В каждом случае необходимость специальных обследований и консультаций определяет лечащий врач, - пояснили в администрации региона.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 1 862 курянина. В том числе за последние сутки – мужчины – 46, 64, 80 лет; женщины – 63, 81, 83, 87 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперштаба на 7 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 210 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 148, Курский – 19, Золотухинский – 11, Железногорск и Октябрьский – по 9, Советский – 5, Солнцевский – 4, Касторенский, Поныровский, Фатежский, Хомутовский и Суджа – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 78 401 подтвержденных случая ковида.