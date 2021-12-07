В Курской области число заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 210 человек

По данным оперштаба на 7 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 210 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 148, Курский – 19, Золотухинский – 11, Железногорск и Октябрьский – по 9, Советский – 5, Солнцевский – 4, Касторенский, Поныровский, Фатежский, Хомутовский и Суджа – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 78 401 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 431 человек, на ИВЛ – 96 (8 – инвазивная, 88 – неинвазивная). Скончались 1862 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 600 332 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 549 925.