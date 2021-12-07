Для курян определили порядок медотвода от ковид-вакцинации

Курянам придется идти в поликлинику за новыми документами для медотвода Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области определен порядок получения медотвода от вакцинации против коронавируса. Человек, имеющий хроническое заболевание в стадии обострения или вновь возникшее острое заболевание, для получения медотвода от прививки должен обратиться к своему лечащему врачу или участковому терапевту по месту жительства.

- После обращения пациента в некоторых случаях потребуются дополнительные исследования и консультации профильных специалистов, которые помогут установить состояние здоровья. В каждом случае необходимость специальных обследований и консультаций определяет лечащий врач, - пояснили в администрации региона.

Решение о выдаче справки о медотводе принимается иммунологической комиссией лечебного учреждения после рассмотрения всех медицинских документов, свидетельствующих о состоянии здоровья пациента. Справка заверяется подписью и печатью главного врача.

Медотводы бывают временные и постоянные. Временные выдаются на срок от двух недель до трех месяцев, постоянные – на срок от полугода до года. Действие справки может быть продлено при сохранении у пациента патологического состояния.

Людям, которые получили справки о медотводах старого образца, придется переоформить их с соблюдением вышеописанной процедуры.

После получения бумажной справки о медотводе из больницы человек может обратиться в МФЦ. Там ему будет выдан QR-код, с которым он сможет посещать торговые центры и организации, где он необходим. Вход в них будет доступен и при предъявлении справки в бумажном варианте