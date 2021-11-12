Под Курском проверяют семью, которая "ест собак"

Семью проверяют, но пока никаких нарушений не нашли Фото: Из архива КП.

КП уже рассказывала, что супругов из села Фитиж Льговского района Курской области соседи и волонтеры обвиняют в издевательствах над животными. Не так давно в семью отдали собаку и кошку. Но собака вскоре бесследно исчезла. А сама семья перестала выходить на связь и не высылала фото питомца для отчета. На «место ЧП» отправились волонтеры с полицией.

Во дворе семья держала на цепи истощенного алабая в грязи. На вопросы, куда делась переданная в семью собака Миша, муж и жена сначала отказались отвечать, но потом стали уверять, что якобы отдали ее кому-то в Воронеж. Но контакты новых хозяев не дали. О том, что семья ест собак, рассказала старшая дочь. Девушка, по ее словам, сбежала из дома несколько лет назад из-за постоянных издевательств.

В УМВД региона рассказали КП, что в настоящий момент начаты две проверки. Первая - по обращению зоозащитника в отношении животных. Вторая - по соблюдению прав детей, которых воспитывает эта семья.

- Сейчас получен предварительный результат по алабаю, которого нашли во дворе этой семьи истощенным. Ветеринары говорят, что его состояние связано в основном с тем, что он старый и больной. Его откармливают волонтеры, медики провели обследование, - рассказала КП руководитель пресс-службы УМВД по Курской области Лилия Каменева.

Полиции удалось пройти во двор этой семьи (сначала туда никого супруги не пускали).

- Семья содержит много животных - козы, птица, кошки, собаки. Условия их содержания нормальные, - добавили в УМВД.

Однако куда делся переданный "в добрые руки" пес Миша, до сих пор не ясно. Супруги молчат.

Органы опеки прошли в дом, чтобы проверить в каких условиях здесь живут дети.

- Визуально условия нормальные, еда есть. Из школы, где обучаются дети, в опеку никаких жалоб не поступало, - таков предварительный вердикт.

Однако проверки не завершены. В УМВД сказали, что если нарушения закона будут найдены, меры примут.