Курскую семью подозревают в издевательствах над животными и детьми

Волонтеры пришли с полицией вызволять животных, но пса Мишу так и не нашли Фото: Из архива КП.

Супругов из села Фитиж Льговского района Курской области соседи и волонтеры обвиняют в издевательствах над животными.

Не так давно в семью отдали собаку и кошку. Но собака вскоре бесследно исчезла. А сама семья перестала выходить на связь и не высылала фото питомца для отчета. На «место ЧП» отправились волонтеры с полицией.

Первое, что обнаружили во дворе Шеховцовых - истощенного алабая в грязи. Животное держали на цепи. На вопросы, куда делась переданная в семью собака Миша, Шеховцовы сначала отказались отвечать, но потом стали уверять, что якобы отдали ее кому-то в Воронеж. Но контакты новых хозяев не дали.

О том, что семья ест собак, рассказала старшая дочь. Девушка сбежала из дома несколько лет назад из-за постоянных издевательств:

- Меня сильно били, оставались даже гематомы. В доме нечего есть. Однажды отец принес домой то ли енота, то ли собаку, это съели.

Девочка говорит, что семья, где воспитываются младшие дети, до сих пор живет впроголодь.

Истощенного алабая волонтеры забрали. Он сейчас находится в клинике в Курске на обследовании.