Курянин Дмитрий Калинин борется за звание «Народного участкового» страны

Дмитрий Калинин знает всех на своем участке Фото: предоставлено пресс-службой

Дан старт онлайн-голосованию за звание «Народного участкового России». Третий этап Всероссийского конкурса проходит с 1 по 10 ноября, в нем примут участие представители всех субъектов Российской Федерации.

Накануне своего профессионального праздника Курскую область в заключительном этапе представляет старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по Курскому району майор полиции Дмитрий Калинин в органах внутренних дел служит с 2003 года. Примечательно, что карьеру он начал фактически с Нового года и пришел работать 4 января. Почти 18 лет службы он отдал подразделению участковых уполномоченных полиции. На его участке обслуживания – Моковском сельском совете проживает более пяти тысяч человек. Свою территорию он знает наизусть, поскольку там же и проживает.

Участковый – это «специалист широкого профиля», разбираться нужно в разных отраслях права. Но иногда людям вместо правовой помощи нужна простая беседа и внимание, уделенное их сложностям и семейным неурядицам. - Мы с коллегами иногда в шутку называем себя «участковая юридическая консультация». Но я рад, что ко мне обращаются и по бытовым вопросам, спрашивают мое мнение – значит, доверяют! - говорит майор Калинин. Особое внимание - работе с теми, кто находится на профилактическом учете, освободившимися из колоний или злоупотребляющими алкоголем. - Пытаюсь помочь людям устроиться на работу. Когда человек занят, и это занятие приносит ему пользу, у него времени на дурные поступки нет, - отмечает Дмитрий. Рабочий день участкового Калинина расписан буквально по минутам, хотя чаще всего четко спланировать время невозможно, ведь конфликты и правонарушения не случаются по графику. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников! Торжественная церемония награждения и вручения призов победителям пройдет в стенах МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции. В прошлом году в качестве ценного подарка старший лейтенант полиции Александр Тупиков из Кемеровской области, ставший "Народным участковым" 2020 года получил ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода. В этом году кузбасский полицейский передаст переходящую бронзовую статуэтку участкового новому народному избраннику.

Победа нашего земляка зависит от каждого голоса, ведь в финальном этапе принимают участие лучшие из лучших.

Проголосовать за кандидата Дмитрий Калинина может любой желающий по ссылке на сайте газеты «Комсомольская правда»: https://www.kp.ru/media/856330/