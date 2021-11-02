Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 ноября 2021 18:21

Курянин Дмитрий Калинин борется за звание «Народного участкового» страны

Проголосовать можно на сайте "Комсомольской правды"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Калинин знает всех на своем участке

Дмитрий Калинин знает всех на своем участке

Фото: предоставлено пресс-службой

Дан старт онлайн-голосованию за звание «Народного участкового России». Третий этап Всероссийского конкурса проходит с 1 по 10 ноября, в нем примут участие представители всех субъектов Российской Федерации.

Накануне своего профессионального праздника Курскую область в заключительном этапе представляет старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по Курскому району майор полиции Дмитрий Калинин в органах внутренних дел служит с 2003 года. Примечательно, что карьеру он начал фактически с Нового года и пришел работать 4 января. Почти 18 лет службы он отдал подразделению участковых уполномоченных полиции. На его участке обслуживания – Моковском сельском совете проживает более пяти тысяч человек. Свою территорию он знает наизусть, поскольку там же и проживает.

Участковый – это «специалист широкого профиля», разбираться нужно в разных отраслях права. Но иногда людям вместо правовой помощи нужна простая беседа и внимание, уделенное их сложностям и семейным неурядицам. - Мы с коллегами иногда в шутку называем себя «участковая юридическая консультация». Но я рад, что ко мне обращаются и по бытовым вопросам, спрашивают мое мнение – значит, доверяют! - говорит майор Калинин. Особое внимание - работе с теми, кто находится на профилактическом учете, освободившимися из колоний или злоупотребляющими алкоголем. - Пытаюсь помочь людям устроиться на работу. Когда человек занят, и это занятие приносит ему пользу, у него времени на дурные поступки нет, - отмечает Дмитрий. Рабочий день участкового Калинина расписан буквально по минутам, хотя чаще всего четко спланировать время невозможно, ведь конфликты и правонарушения не случаются по графику. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников! Торжественная церемония награждения и вручения призов победителям пройдет в стенах МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции. В прошлом году в качестве ценного подарка старший лейтенант полиции Александр Тупиков из Кемеровской области, ставший "Народным участковым" 2020 года получил ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода. В этом году кузбасский полицейский передаст переходящую бронзовую статуэтку участкового новому народному избраннику.

Победа нашего земляка зависит от каждого голоса, ведь в финальном этапе принимают участие лучшие из лучших.

Проголосовать за кандидата Дмитрий Калинина может любой желающий по ссылке на сайте газеты «Комсомольская правда»: https://www.kp.ru/media/856330/

Армия и безопасностьОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ