Курский «анискин» Дмитрий Калинин: «Спрашивают мое мнение – значит, доверяют!»

Участковый – это «специалист широкого профиля», разбираться нужно в разных отраслях права Фото: предоставлено пресс-службой

Победителем Второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021» в Курской области стал майор полиции Дмитрий Калинин. Конкурс проходил на сайте региональных управлений МВД России. Теперь Дмитрий представит Курскую область на федеральном уровне.

Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников! Торжественная церемония награждения и вручения призов победителям пройдет в стенах МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции. В прошлом году в качестве ценного подарка старший лейтенант полиции Александр Тупиков из Кемеровской области, ставший "Народным участковым" 2020 года получил ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" Ульяновского автомобильного завода. В этом году кузбасский полицейский передаст переходящую бронзовую статуэтку участкового новому народному избраннику.

Участковый уполномоченный Отдела МВД России по Курскому району майор полиции Дмитрий Калинин в органах внутренних дел служит вот уже 18 лет, с 2003 года.

Почти что все эти годы он трудится в подразделении участковых уполномоченных полиции. Сейчас на его участке, в пригороде Курска, – в Моковском сельском совете - живет более пяти тысяч человек. Свою территорию он знает отлично – сам местный.

- Стараюсь познакомиться с каждой семьей, проживающей на обслуживаемой территории. Большинство поколениями живут здесь, поэтому знаю эти семьи очень хорошо, - рассказывает Дмитрий.

Большая часть работы участкового – это разбирательства с бытовыми конфликтами. Но бывают и необычные исключения.

- Недавно ко мне обратилась женщина, у нее убежал щенок шпица. Малыша редко выводили на улицу и почти не выпускали из рук, а пропал он за считанные минуты. Питомца я нашел через пару улиц от дома хозяйки. Самой большой проблемой стало разглядеть крошечную собаку в цветочных зарослях, - рассказывает участковый Калинин.

Участковый – это «специалист широкого профиля», разбираться нужно в разных отраслях права. Но иногда людям вместо правовой помощи нужна простая беседа и внимание, уделенное их сложностям и семейным неурядицам.

- Мы с коллегами иногда в шутку называем себя «участковая юридическая консультация». Но я рад, что ко мне обращаются и по бытовым вопросам, спрашивают мое мнение – значит, доверяют! - говорит майор Калинин.

Особое внимание - работе с теми, кто находится на профилактическом учете, освободившимися из колоний или злоупотребляющими алкоголем.

- Пытаюсь помочь людям устроиться на работу. Когда человек занят, и это занятие приносит ему пользу, у него времени на дурные поступки нет, - отмечает Дмитрий.

Рабочий день участкового Калинина расписан буквально по минутам, хотя чаще всего четко спланировать время невозможно, ведь конфликты и правонарушения не случаются по графику.

Новость о своей победе в конкурсе «Народный участковый» Дмитрий встретил на службе. Знакомые стали поздравлять, ведь голосовали за него целыми семьями.

- Мелочь, а мне очень приятно, что люди в своей будничной суете не пожалели времени, - говорит курский «анискин».