Какие курские организации продолжат работу во время локдауна?

В регионе приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области подписано постановление и дополнение к постановлению, согласно которым устанавливаются нерабочие дни, а также перечень организаций, которые продолжат функционировать.

Как уже сообщала КП, в регионе нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Приостанавливается деятельность всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей.

Продолжают функционировать следующие организации:

государственные органы Курской области и органы местного самоуправления; режим работы государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций определяется тем органом, в ведении которых они находятся;

организации, оборудование которых предназначено для непрерывного производственного процесса;

организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, расположенные вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;

медицинские, аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику;

организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обувью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения;

нотариусы;

ведомственные столовые, буфеты и кафе;

органы ЗАГС продолжат выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния по ранее поданным заявлениям;

МФЦ – по предварительной записи;

научные и образовательные организации;

отели и гостиницы;

организации, которые выполняют госзаказы, оборонные заказы, системообразующие организации, установленные на региональном и федеральном уровнях;

организации, участвующие в проведении переписи населения;

организации, которые осуществляют свою деятельность в дистанционном режиме;

ветеринарные клиники;

СМИ;

общественный транспорт, легковое такси, предприятия, осуществляющие грузовые перевозки;

фитнес-клубы и фитнес-центры при соблюдении ранее установленных ограничений.

Сотрудников этих организаций старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. Также необходимо определить минимальную численность работников, которая нужна для обеспечения функционирования, и обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме.

Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано перевести обучение в дистанционный формат.

Руководителям детских садов необходимо рассмотреть вопрос организации дежурных групп.

Спортивные соревнования и матчи спортивных команд необходимо проводить без зрителей.

Курянам старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации региона.

Рассматриваются варианты поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавирусных ограничений. Сейчас собираются предложения от предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти, сказали в администрации региона. - В нашем регионе крайне сложная ситуация. Есть большой риск, что мы захлебнемся в этой волне. При слишком быстром распространении инфекции ни врачи, ни медоборудование не справится с наплывом больных коронавирусом. Мы обязаны не допустить коллапса здравоохранения, поэтому принимаем непопулярные решения, но другого выхода нет, – прокомментировал решения оперштаба губернатор Курской области Роман Старовойт.