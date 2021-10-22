Локдаун в Курске: закрытие торговых центров и самоизоляция для пожилых

Пункты вакцинации в ТЦ открыты Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что в Курской области с 25 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. На это время в регионе введены дополнительные ограничения из-за COVID-19.

Решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров. В них теперь открыты только продовольственные магазины, аптеки, почта, пункты вакцинации, а также детские магазины, реализующие детское питание, и специализированные магазины по продаже медицинских изделий.

При условии вакцинации сотрудников и допуска посетителей по QR-коду разрешена работа организаций общепита и непродовольственных магазинов с отдельным входом с улицы. При выполнении таких же требований смогут работать с 25% загрузкой фитнес-центры и бассейны с отдельным входом, а кинотеатры с отдельным входом, концертные залы и театры – при 50% наполняемости зала. Будут открыты все продуктовые и оптовые рынки. МФЦ перейдут на обслуживание по предварительной записи. Приостанавливается работа цирка.

Не вакцинированные от коронавируса куряне 65 лет и старше должны находиться на самоизоляции. Приостанавливается действие льготных проездных билетов. Спортивные соревнования, матчи спортивных команд будут проходить без зрителей. В детских садах поручено организовать дежурные группы.

Рассматриваются варианты поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавирусных ограничений. Сейчас собираются предложения от предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти, сказали в администрации региона.

- В нашем регионе крайне сложная ситуация. Есть большой риск, что мы захлебнемся в этой волне. При слишком быстром распространении инфекции ни врачи, ни медоборудование не справится с наплывом больных коронавирусом. Мы обязаны не допустить коллапса здравоохранения, поэтому принимаем непопулярные решения, но другого выхода нет, – прокомментировал решения оперштаба губернатор Курской области Роман Старовойт.