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Здоровье21 октября 2021 13:58

Курянам объявили "длинные каникулы" из-за ковид

С 25 октября по 7 ноября будут нерабочими с сохранением зарплаты
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Решение принято из-за критической ситуации по ковид

Решение принято из-за критической ситуации по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне не будут работать с 25 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Решение об этом принято 21 октября на заседании оперштаба по нераспространению коронавируса в связи с ухудшающейся эпидемиологический обстановкой в регионе.

С предложением выступил губернатор региона Роман Старовойт.

- Итоговое решение оперштаба сейчас готовится и согласовывается, - пояснили в администрации региона.

В документе будет определен порядок работы жизненно важных служб в этот период и другие вопросы.

В частности, узкие специалисты в поликлиниках продолжат работать по обычному графику. Выезд за пределы региона не ограничен.