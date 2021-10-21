Курянам объявили "длинные каникулы" из-за ковид

Решение принято из-за критической ситуации по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне не будут работать с 25 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Решение об этом принято 21 октября на заседании оперштаба по нераспространению коронавируса в связи с ухудшающейся эпидемиологический обстановкой в регионе.

С предложением выступил губернатор региона Роман Старовойт.

- Итоговое решение оперштаба сейчас готовится и согласовывается, - пояснили в администрации региона.

В документе будет определен порядок работы жизненно важных служб в этот период и другие вопросы.

В частности, узкие специалисты в поликлиниках продолжат работать по обычному графику. Выезд за пределы региона не ограничен.