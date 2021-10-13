Дом в Курске, где рухнула плита, пообещали расселить через два года

На улице Сумской стоит еще несколько таких же домов, которые рушатся на глазах Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала о ЧП в общежитии на улице Сумской в Курске, где на лестничной площадке обвалилась плита. К счастью, никто не пострадал.

В Сеймском округе прошла встреча жильцов дома №13 по улице Сумской с представителями городской администрации. Она была организована для того, чтобы разъяснить порядок признания дома аварийным и сроки его расселения, рассказали в мэрии.

По информации начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александра Новицкого, спецгруппа МЧС провела оперативное обследование дома с использованием комплекса «Струна – М», которое показало 80% износа конструкций. Однако такого обследования недостаточно для соблюдения процедуры признания дома аварийным - потребуется экспертная оценка специализированной организации.

Комитет ЖКХ города запустил упрощенную процедуру заключения муниципального контракта на проведение технической экспертизы конструкций дома - специалисты предоставят оценку в течение семи - десяти дней. После этого межведомственная комиссия оформит акт о признании дома аварийным.

- Программа расселения аварийных домов в городе идет поэтапно, исходя из даты признания дома аварийным. В этом году в Курске принята муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанная до 2026 года. В перечень вошли 26 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года: предстоит переселить 844 человека, - рассказали в мэрии.

Высокая степень износа конструкций дома позволяет его переселить в первоочередном порядке. Однако в настоящее время таких домов в областном центре уже три.

- Мы полагаем, что по дому №13 на улице Сумской эксперты представят именно такое заключение и он будет включен в перечень первоочередных для расселения, - объяснила заместитель главы городской администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Гранкина. - Сейчас в городе есть три дома, жильцы которых нуждаются в первоочередном переселении. Дом на улице Сумской будет четвертым. С учетом соблюдения всех юридических процедур и покупки квартир, процесс расселения займет порядка двух лет.

На это время жильцам дома предложили переехать в маневренный фонд. Глава округа Андрей Борисов обратился к людям с просьбой тщательно обдумать возможность переезда во временное жилье, учитывая высокую степень износа конструкций дома: сейчас в горадминистрацию поступило 20 письменных отказов от переезда.

С каждым жителем дома администрация города будет работать индивидуально, специалистам управления по учету и распределения жилья поручено вместе с жильцами дома №13 по улице Сумской осмотреть все имеющиеся в наличии помещения маневренного фонда и подобрать подходящие.

- Временное жилье мы готовы предоставить уже завтра. Конечно, семьям с детьми постараемся предоставить жилые помещения поближе к нынешнему месту проживания, чтобы по-прежнему было удобно водить детей в школы и детсады, - добавила Ольга Гранкина.