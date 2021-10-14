Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды14 октября 2021 18:19

Курский кукольный театр до конца года выпустит два новых спектакля

Главный режиссер Валерий Бугаев рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
- Мы приняли решение в связи со сложными нынешними условиями уделить больше внимания спектаклям для взрослого зрителя, - рассказал Валерий Флегмонтович.

- Мы приняли решение в связи со сложными нынешними условиями уделить больше внимания спектаклям для взрослого зрителя, - рассказал Валерий Флегмонтович.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

«КП» уже рассказывала об открытии нового театрального сезона в Курском областном кукольном театре.

Тетаральный сезон открыли одной из самых известных постановок - "Маленьким принцем"

Тетаральный сезон открыли одной из самых известных постановок - "Маленьким принцем"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

О том, какие сюрпризы готовят для зрителей уже в этом году, поделился главный режиссер театра Валерий Бугаев:

- Цели у нас постоянные – мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы зрителям, которые к нам приходят, было интересно и чтобы возникало желание приходить к нам еще и еще и на детские спектакли, и на спектакли для взрослых. Мы приняли решение в связи со сложными нынешними условиями уделить больше внимания спектаклям для взрослого зрителя.

Немного поменяли наши репертуарные планы. Так, в новом сезоне идет активная работа над повестью Александра Пушкина «Пиковая дама». И мы надеемся, что к концу года этот проект будет реализован. Сейчас идет работа над материальной частью – изготовление кукол, декораций. Уже рассмотрены эскизы кукол и оформления. Репетиции пока не начинались. Но активно все готовим.

Впрочем, это не отменяет обычную работу с нашим постоянным зрителем, которого у нас, к сожалению, очень-очень немного в связи с нынешними условиями.

Тем не менее, мы планируем новые спектакли и выпускаем их. Если говорить о детских спектаклях, то сейчас начинается подготовка к Новому Году. Новогодний спектакль выпускам по произведению Сергея Козлова «Снежный цветок». Это автор известный, он написал сценарий к мультфильму «Ежик в тумане».

И дальше-дальше-дальше – планов много. Просто не хочу обременять лишней информацией, поскольку все в нашем мире сейчас, к сожалению, не слишком постоянно. И все может десять раз поменяться. Я вам рассказал о наших ближайших планах.

Работа над куклами для новых постановок очень кропотливая и занимает много времени

Работа над куклами для новых постановок очень кропотливая и занимает много времени

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Каковы особенности работы над спектаклями в кукольном театре?

- Чем наш театр отличается от драматического? Драматический планирует на год чуть ли не до восьми спектаклей премьерных. А мы при всем нашем желании максимум, что можем – это выпустить четыре постановки. И то это при большом напряжении от того, что процесс подготовки занимает гораздо больше времени - материально-техническая часть очень трудоемкая.

В драмтеатре имеют дело с живыми людьми, на которых нужно пошить костюмы, скажем. А у нас сначала нужно придумать куклу, сделать ее, раскрасить, волосики отмеханизировать, чтобы ручки, ножки работали, а потом на куклу и артистов, которые этой куклой будут управлять, пошить костюмы.

Поэтому у нас все намного сложнее. Но я не жалуюсь. Это наша жизнь и нам нравится все, что мы делаем. И мы также рассчитываем на то, что зритель, который приходит на наши спектакли, оценит эту работу и получит удовольствие.

ЗНАЙ!

Валерий Флегонтович Бугаев

Родился 19 ноября 1949 года во Львове.

В 1970 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства (курс А.Соломарского), в 1977 году - режиссерский факультет.

В 1971-1981 годах - организатор и главный режиссер Черкасского кукольного театра;

В 1981-1993 годах - организатор и главный режиссер Днепропетровского кукольного театра;

С 1994 года - главный режиссер Курского театра кукол.

Заслуженный деятель искусств РФ (2003).

Смотреть видеосюжет
Курский театр кукол, заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев
Курский театр кукол, заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев
КультураКультура: театр