Курский кукольный театр до конца года выпустит два новых спектакля

- Мы приняли решение в связи со сложными нынешними условиями уделить больше внимания спектаклям для взрослого зрителя, - рассказал Валерий Флегмонтович. Фото: Светлана ВОЛКОВА

«КП» уже рассказывала об открытии нового театрального сезона в Курском областном кукольном театре.

Тетаральный сезон открыли одной из самых известных постановок - "Маленьким принцем" Фото: Светлана ВОЛКОВА

О том, какие сюрпризы готовят для зрителей уже в этом году, поделился главный режиссер театра Валерий Бугаев:

- Цели у нас постоянные – мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы зрителям, которые к нам приходят, было интересно и чтобы возникало желание приходить к нам еще и еще и на детские спектакли, и на спектакли для взрослых. Мы приняли решение в связи со сложными нынешними условиями уделить больше внимания спектаклям для взрослого зрителя.

Немного поменяли наши репертуарные планы. Так, в новом сезоне идет активная работа над повестью Александра Пушкина «Пиковая дама». И мы надеемся, что к концу года этот проект будет реализован. Сейчас идет работа над материальной частью – изготовление кукол, декораций. Уже рассмотрены эскизы кукол и оформления. Репетиции пока не начинались. Но активно все готовим.

Впрочем, это не отменяет обычную работу с нашим постоянным зрителем, которого у нас, к сожалению, очень-очень немного в связи с нынешними условиями.

Тем не менее, мы планируем новые спектакли и выпускаем их. Если говорить о детских спектаклях, то сейчас начинается подготовка к Новому Году. Новогодний спектакль выпускам по произведению Сергея Козлова «Снежный цветок». Это автор известный, он написал сценарий к мультфильму «Ежик в тумане».

И дальше-дальше-дальше – планов много. Просто не хочу обременять лишней информацией, поскольку все в нашем мире сейчас, к сожалению, не слишком постоянно. И все может десять раз поменяться. Я вам рассказал о наших ближайших планах.

Работа над куклами для новых постановок очень кропотливая и занимает много времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Каковы особенности работы над спектаклями в кукольном театре?

- Чем наш театр отличается от драматического? Драматический планирует на год чуть ли не до восьми спектаклей премьерных. А мы при всем нашем желании максимум, что можем – это выпустить четыре постановки. И то это при большом напряжении от того, что процесс подготовки занимает гораздо больше времени - материально-техническая часть очень трудоемкая.

В драмтеатре имеют дело с живыми людьми, на которых нужно пошить костюмы, скажем. А у нас сначала нужно придумать куклу, сделать ее, раскрасить, волосики отмеханизировать, чтобы ручки, ножки работали, а потом на куклу и артистов, которые этой куклой будут управлять, пошить костюмы.

Поэтому у нас все намного сложнее. Но я не жалуюсь. Это наша жизнь и нам нравится все, что мы делаем. И мы также рассчитываем на то, что зритель, который приходит на наши спектакли, оценит эту работу и получит удовольствие.

ЗНАЙ!

Валерий Флегонтович Бугаев

Родился 19 ноября 1949 года во Львове.

В 1970 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства (курс А.Соломарского), в 1977 году - режиссерский факультет.

В 1971-1981 годах - организатор и главный режиссер Черкасского кукольного театра;

В 1981-1993 годах - организатор и главный режиссер Днепропетровского кукольного театра;

С 1994 года - главный режиссер Курского театра кукол.

Заслуженный деятель искусств РФ (2003).