Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды11 октября 2021 17:27

Курский театр кукол открыл 78-й сезон

Зрителям показали сразу две постановки
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернаторскую театральную премию имени народного артиста РСФСР А. П. Буренко вручили актеру театра Сергею Рякину

Губернаторскую театральную премию имени народного артиста РСФСР А. П. Буренко вручили актеру театра Сергею Рякину

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшие выходные Курской областной театр кукол открыл свой 78-й сезон. Примечательно, что впервые театр распахнул свои двери сразу после освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, в 1944 году.

Зрители увидели постановку "Маленький принц"

Зрители увидели постановку "Маленький принц"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 октября зрителям показали сразу две постановки. В первой половине дня - детскую - «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Этот спектакль удостоен Премии ЦФО в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых» в 2006 году.

Почетными грамотами были отмечены актеры театра

Почетными грамотами были отмечены актеры театра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

А вечером, сразу после торжественной церемонии открытия, зрители увидели спектакль «Маленький принц». Его режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев.

Смотрите также фотогалерею торжественного открытия театрального сезона на нашем сайте.

Смотреть видеосюжет
Спектакль "Маленький принц"
Спектакль "Маленький принц"