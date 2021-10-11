Курский театр кукол открыл 78-й сезон

Губернаторскую театральную премию имени народного артиста РСФСР А. П. Буренко вручили актеру театра Сергею Рякину
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В минувшие выходные Курской областной театр кукол открыл свой 78-й сезон. Примечательно, что впервые театр распахнул свои двери сразу после освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, в 1944 году.
Зрители увидели постановку "Маленький принц"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
9 октября зрителям показали сразу две постановки. В первой половине дня - детскую - «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Этот спектакль удостоен Премии ЦФО в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых» в 2006 году.
Почетными грамотами были отмечены актеры театра
Фото: Светлана ВОЛКОВА
А вечером, сразу после торжественной церемонии открытия, зрители увидели спектакль «Маленький принц». Его режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев.
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