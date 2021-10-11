Курский театр кукол открыл 78-й сезон

Губернаторскую театральную премию имени народного артиста РСФСР А. П. Буренко вручили актеру театра Сергею Рякину Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшие выходные Курской областной театр кукол открыл свой 78-й сезон. Примечательно, что впервые театр распахнул свои двери сразу после освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, в 1944 году.

Зрители увидели постановку "Маленький принц" Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 октября зрителям показали сразу две постановки. В первой половине дня - детскую - «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Этот спектакль удостоен Премии ЦФО в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых» в 2006 году.

Почетными грамотами были отмечены актеры театра Фото: Светлана ВОЛКОВА

А вечером, сразу после торжественной церемонии открытия, зрители увидели спектакль «Маленький принц». Его режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Валерий Бугаев.

Смотрите также фотогалерею торжественного открытия театрального сезона на нашем сайте.