Под Курском вынесли приговор женщине, которая заживо сожгла своего 8-летнего сына

Дело вел Следственный комитет Фото: предоставлено пресс-службой

Суд вынес приговор 32-летней курянке по п. «в, д» ст. 105 (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) УК РФ.

Трагедия произошла 15 марта на хуторе Заречье Железногорского района.

- Испытывая к своему 8-летнему сыну неприязнь, женщина взяла из дома канистру с бензином, после чего вывела сына во двор дома, где облила одежду и тело ребенка горючим и подожгла, - рассказали в СК региона.

Отчим ребенка, который был в это время дома, попытался водой потушить пламя на одежде и теле. Мальчика госпитализировали в больницу. Однако через два дня, 17 марта, ребенок от полученных термических ожогов умер.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что женщина с июня 2013 года по 15 марта 2021 года систематически ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию своих малолетних детей - допускала жестокое обращение с дочерью и сыном, била и оскорбляла их.

На суде отчим рассказал. что мальчик якобы сообщил ему о том. что мать встречалась с другим мужчиной. Из-за этого произошел скандал. После женщина вывела ребенка во двор, а отчим дома стал просматривать свой телефон. Затем он услышал жуткие крики. Выбежал во двор, стал сбивать пламя с ребенка, затем занес мальчика домой и облил водой. После этого мать мальчика вызвала скорую.

Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.

На суде женщина сказала, что якобы на самом деле разозлилась на сына за то, что тот отливал бензин.

Суд дал курянке 15 лет исправительной колонии строгого режима.

Женщина свою вину в убийстве сына признала лишь частично. Она сказала, что умысла на убийство у нее не было, по остальным эпизодам просила ее оправдать. Также суд оштрафовал курянку на 40 тысяч рублей.

- С учетом норм уголовного закона (истечение сроков давности по эпизодам обвинения, дающим основание для квалификации действий лица как систематических) суд исключил из обвинения инкриминируемое ей истязание детей, - пояснили в пресс-службе Курского областного суда.- Ранее тем же судом в рамках гражданского судопроизводства курянка лишена родительских прав в отношении старшей дочери. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.