Как будут учиться курские школьники в этом году?

Медики озвучили. кто из детей в группе риска по ковид
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как уже сообщала КП, 1 сентября в Курской области на торжественные линейки в школах выйдут только первоклассники и выпускники. В вузах мероприятия, посвященные началу учебного года, проводиться не будут.
В области растет число больных коронавирусом среди детей и пенсионеров. Среди жителей от 50 до 64 лет число заражений увеличилось на десять процентов. Подростки 15-17 лет стали болеть в два раза чаще.
Ситуацию с началом учебного года в регионе прокомментировали в комитете образования администрации Курской области:
- Учебный год начнется в очном формате. Приняты все необходимые меры для этого. 60% сотрудников учреждений привиты, вакцинация продолжается. Если есть необходимость, в условиях пандемии родители могут перевести ребенка на индивидуальный учебный план, либо на семейное обучение.
Тем временем в Курской области растет количество детей, заболевших коронавирусом. Врачи отмечают, что у детей инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти дней. Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для ОРВИ.
У детей COVID-19 часто маскируется под кишечную инфекцию и сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе. Период выделения вируса у детей короче, чем у взрослых, чаще встречаются стертые и бессимптомные формы заболевания.
В группе риска дети с избыточной массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и иммунодефицитом.