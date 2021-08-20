Как будут учиться курские школьники в этом году?

Медики озвучили. кто из детей в группе риска по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, 1 сентября в Курской области на торжественные линейки в школах выйдут только первоклассники и выпускники. В вузах мероприятия, посвященные началу учебного года, проводиться не будут.

В области растет число больных коронавирусом среди детей и пенсионеров. Среди жителей от 50 до 64 лет число заражений увеличилось на десять процентов. Подростки 15-17 лет стали болеть в два раза чаще.

Ситуацию с началом учебного года в регионе прокомментировали в комитете образования администрации Курской области:

- Учебный год начнется в очном формате. Приняты все необходимые меры для этого. 60% сотрудников учреждений привиты, вакцинация продолжается. Если есть необходимость, в условиях пандемии родители могут перевести ребенка на индивидуальный учебный план, либо на семейное обучение.

Тем временем в Курской области растет количество детей, заболевших коронавирусом. Врачи отмечают, что у детей инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти дней. Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для ОРВИ.

У детей COVID-19 часто маскируется под кишечную инфекцию и сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе. Период выделения вируса у детей короче, чем у взрослых, чаще встречаются стертые и бессимптомные формы заболевания.

В группе риска дети с избыточной массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и иммунодефицитом.