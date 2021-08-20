В Курске коронавирусом заболел новорожденный малыш

Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для ОРВИ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом. Врачи отмечают, что у детей инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти дней. Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для ОРВИ.

У детей COVID-19 часто маскируется под кишечную инфекцию и сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе. Период выделения вируса у детей короче, чем у взрослых, чаще встречаются стертые и бессимптомные формы заболевания. В группе риска дети с избыточной массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и иммунодефицитом.

«В наших отделениях постоянно 15-20 человек. Это дети со средней степенью тяжести заболевания, никто из них на ИВЛ не находился. В практике был 9-летний ребенок с пневмонией и поражением легких в 50%. Самому маленькому пациенту с коронавирусом было всего 8 дней», - рассказала заместитель главного врача по лечебной части областной инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии КГМУ Людмила Зайцева.