1 сентября в Курске на линейку выйдут первоклассники и выпускники

Линейки пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 сентября в Курской области на торжественные линейки в школах выйдут только первоклассники и выпускники, сообщили на заседании оперштаба. В вузах мероприятия, посвященные началу учебного года, проводиться не будут.

В области растет число больных коронавирусом среди детей и пенсионеров. Среди жителей от 50 до 64 лет число заражений увеличилось на десять процентов. Подростки 15-17 лет стали болеть в два раза чаще. Уже месяц фиксируется высокая заболеваемость среди детей. Поэтому ограничения, действующие в регионе, сохраняются.

«Скоро 1 сентября, когда следует ожидать осложнения эпидситуации. Нужно быть полностью мобилизованными. Поэтому надо продолжать компанию по вакцинации и усилить контроль за соблюдением ограничений», - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.