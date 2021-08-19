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Здоровье19 августа 2021 11:59

1 сентября в Курске на линейку выйдут первоклассники и выпускники

В вузах торжественных мероприятий - не будет
Яна ШЕЛЕСТ
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Линейки пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов

Линейки пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 сентября в Курской области на торжественные линейки в школах выйдут только первоклассники и выпускники, сообщили на заседании оперштаба. В вузах мероприятия, посвященные началу учебного года, проводиться не будут.

В области растет число больных коронавирусом среди детей и пенсионеров. Среди жителей от 50 до 64 лет число заражений увеличилось на десять процентов. Подростки 15-17 лет стали болеть в два раза чаще. Уже месяц фиксируется высокая заболеваемость среди детей. Поэтому ограничения, действующие в регионе, сохраняются.

«Скоро 1 сентября, когда следует ожидать осложнения эпидситуации. Нужно быть полностью мобилизованными. Поэтому надо продолжать компанию по вакцинации и усилить контроль за соблюдением ограничений», - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.