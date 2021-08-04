В Курске проводят внеплановое обследование трамваев

Курскому трамваю нужна поддержка Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала о трех ЧП, которые произошли за одну неделю на трамвайных путях - вагоны дважды сходили с рельсов, пострадали два человека, а третий вагон горел.

Работу Восточного трамвайного депо проверили чиновники обладминистрации - осмотрели цеха, где ремонтируют и готовят к выходу на линию трамваи, диспетчерскую, медицинскую комнату, ознакомились с документацией.

- На каждый трамвай на предприятии заводится книга поезда, в которой отображается работа вагона. Мастер депо делает в ней записи о годности состава к эксплуатации, а водитель отмечает все неисправности, обнаруженные во время работы на линии. Кроме того, у каждого трамвая есть технический паспорт, в котором указаны заводской номер, дата начала эксплуатации, перечень основного оборудования, сведения о его замене и плановых и послеаварийных ремонтах. Данные о проведенных технических осмотрах заносятся в журнал учета. В ежедневное обслуживание трамваев входят уборка салона, проверка работы тормозного оборудования, ходовой части, световой сигнализации, пантографа, песочниц, - рассказали в администрации региона.

В начале рабочего дня водители трамваев проходят предрейсовый медицинский осмотр. Согласно документам, знание правил техники эксплуатации трамвая и безопасности на электротранспорте у сотрудников проверяли в апреле этого года.

После инцидента с сошедшим с рельсов трамваем на «Курскэлектротрансе» создана специальная комиссия по расследованию случившегося. На предприятии проверят исправность тормозной системы всех вагонов этого типа, а также их работоспособность при отключении напряжения в контактной сети. На утренних выпусках проводится внеплановый инструктаж водительского состава о действиях при возникновении аварийной ситуации.

До конца года в Курске пройдет независимое исследование всей инфраструктуры электротранспорта, в том числе его технического состояния и надежности. Работы планируют начать в сентябре.

Сейчас на четырех действующих трамвайных маршрутах в Курске исправно ходят лишь вагоны "четверки". На третьем маршруте практически не осуществляется движение. На "первом" и "втором" ходят по одному-два вагона.

До этого губернатор региона Роман Старовойт пообещал, что до конца этого года в область поступят списанные московские трамваи.