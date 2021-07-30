Курские полицейские потушили горящий трамвай

Трамвай обесточили, полицейский нашел в салоне огнетушитель и пытался изнутри сбить пламя Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске сотрудники ДПС потушили горящий трамвай, сообщили в УМВД по Курской области. ЧП произошло 29 июля в районе остановки «ул. Вокзальная» в Железнодорожном округе.

Заступившие на дежурство рано утром сотрудники ДПС увидели, что пламя охватило крышу трамвая. Транспорт обесточили, полицейский нашел в салоне огнетушитель и пытался изнутри сбить пламя. Затем один из сотрудников залез на крышу трамвая и принялся тушить огонь там.

Один из проезжавших мимо водителей для тушения предоставил свой огнетушитель. Огонь потушили через десять минут. В результате ЧП никто не пострадал.

Сотрудники полиции благодарят водителя, оказавшего помощь. Полицейских за проявленный профессионализм представят к поощрению.

Это уже второе ЧП с курским трамваем на этой неделе. 27 июля рано утром на улице Запольной трамвай сошел с рельсов. В результате ДТП травмы получили два человека.