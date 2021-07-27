В Курске трамвай сошел с рельс и сбил пешехода

Обновление трамвайного парка в Курске идет с большим трудом Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло около восьми часов утра 27 июля. Трамвай, который ехал со стороны улицы Красный Октябрь в сторону Верхней Луговой сошел с рельс, сообщили в ГИБДД. За рулем электротранспорта была 53-летняя водитель.

Авария случилась в районе дома 211 по Верхней Луговой - сошедший с рельс трамвай врезался в "Тойоту", за рулем которой был 51-летний водитель.

После этого трамвай сбил 33-летнюю женщину-пешехода.

В ДТП пострадали 71-летний пассажир трамвая и 33-летняя пешеход.

Сошедший с рельс трамвай - так называемый "московский". Несколько лет назад Курск получил такие трамваи бесплатно как списанные, из столицы.

Губернатор Роман Старовойт пообещал, что до конца этого года в Курск поступит еще партия б\у трамваев из столицы.