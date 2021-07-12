В Воронежской области в три раза вырос объем финансирования господдержки семей с детьми в сравнении с 2018 годом

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Председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета регионального отделения Российского детского фонда (РДФ), Владимир Нетёсов провел рабочую встречу с руководителем управления ЗАГС области, председателем реготделения РДФ Мариной Севергиной.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что в регионе ежегодно растет количество мер социальной поддержки семьям с детьми, особенно многодетным. Воронежская область сегодня на втором месте среди всех регионов России по количеству мер соцподдержки многодетных семей. А региональный маткапитал — один из самых высоких в стране.

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– Сегодня в регионе насчитывается 38 таких мер, финансируемых из областного и федерального бюджетов. В сравнении с 2018 годом объем денежных средств в 2021 году увеличился практически в 3 раза. Для повышения уровня рождаемости уже третий год реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в проект, позволила обеспечить мерами поддержки в 2020 году около 27 тысяч воронежских семей. С начала года мерами поддержки в рамках регионального проекта охвачено уже более 25 тысяч семей, – отметил председатель областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

Также он напомнил, что в 2021 году в регионе начали действовать новые меры соцподдержки семей с детьми. Одна из них — оплаченный сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей в связи с рождением второго ребенка. Данная мера призвана создать условия для повышения уровня доходов многодетных семей. Еще одна форма поддержки — выплата единовременного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. На последнем заседании думы был принят закон, по которому в Воронежской области семьи с детьми смогут в приоритетном порядке получать помощь на основании соцконтрактов. Участники встречи отметили, что для органов власти региона важно не только финансово поддержать семьи с детьми пособиями и выплатами, но и создать условия для появления и воспитания детей в молодых семьях. В частности, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина, под патронатом которых в регионе работает местное отделение Российского Детского фонда, обсудили реализацию новой инициативы Фонда, по поддержке студенческих семей.

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На базе одного из воронежских вузов планируется организовать комнату дневного пребывания детей, где студентки смогут оставить ребенка под присмотром нянь и педагогов. При успешной реализации проекта, данную программу можно будет рекомендовать и другим вузам.

– Задача состоит в том, чтобы поддержать семьи с первым ребенком, а в студенческих семьях как раз это первый ребенок. Тогда у государства есть надежда, что в этих семьях появится и второй, и третий ребенок. Поэтому становление семьи, сохранение семьи на первом этапе – важная задача по поддержке студенческой семьи в рамках программы фонда «Малыш с дипломом», – отметила Марина Севергина.