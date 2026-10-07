8 октября в Курске отключат воду на десятках улиц

Жителям Курска нужно сделать запас воды Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Из-за неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг, 8 октября, тысячи жителей областного центра останутся без воды. Отключить коммунальную услугу планируют в четверг с 9:00 до 17:00 в Центральном административном округе.

Под отключение попадают жители десятков улиц:

- ул. Александра Невского;

- Банный переулок, улицы Белинского, Береговая (кроме № 5), Бойцов 9-й Дивизии (по нечётной стороне от № 1 до № 143в, по четной стороне от № 2 до № 130), Большевиков (по нечетной стороне от № 1 до № 41, по четной стороне от № 4 до № 40), Бурцевка (по нечетной стороне от № 3 до № 41, по четной стороне от № 4 до № 36);

- улица Ватутина (№№ 63–81), Верхнее-Казацкий переулок, улицы Верхняя Казацкая, Верхняя Луговая, Гайдара;

- Денисовский переулок, улицы Добролюбова, Дзержинского (по нечетной стороне от № 39 до № 47, по четной стороне от № 40 до № 64/2), Дружининская (по четной стороне от № 2 до № 14, № 24, по нечетной стороне от № 3 до № 17);

- улицы Запольная (по нечетной стороне от № 1 до № 5в, по четной стороне от № 2г до № 2и), Заречная, переулки и проезды Заречные и Золотой проезд;

- улицы К. Либкнехта, Косиновская (по нечетной стороне от № 3 до № 29, по четной стороне от № 4 до № 38), Косиновские переулки, улицы Красная Линия, К. Армии (по нечетной стороне от № 9 до № 39, по четной стороне от № 2 до № 32), 1-я Кожевенная;

- улицы Малая Запольная, Масловка (по нечетной стороне от № 5 до № 45, по четной стороне от № 6 до № 46), Михайловский переулок, улицы Мичурина (по нечетной стороне от № 1 до № 107, по четной стороне от № 4 до № 112), Нижняя Казацкая, Нижний План, Новая Запольная, Новая Заречная, Новая Казацкая, Новая Луговая, Новая Узенькая, Новоказацкие переулки;

- улицы Пионеров (по нечетной стороне от № 1 до № 17, по четной стороне от № 2 до № 26), Пучковка (по четной стороне от № 6 до № 28, по нечетной стороне от № 7 до № 17), улица Проезжая, переулки Проезжие, улица Понизовка (по четной стороне от № 2 до № 48, по нечетной стороне от № 1 до № 57);

- улицы Советская, Скорятина (по нечетной стороне от № 1 до № 105а, по четной стороне от № 2 до № 120), Сороковой переулок, улицы Софьи Перовской, Суворовская (по нечетной стороне от № 3 до № 63, по четной стороне от № 2 до № 56), Сыромятникова, Средняя Луговая, Тополиная, Трудовая, 5-й Трудовой переулок;

- Узенький переулок, Узенький проезд, переулок Учрежденческий;

- улица 1-я Фатежская (по четной стороне от № 4 до № 22, по нечетной стороне от № 3 до № 17).

Жителям этих адресов нужно сделать необходимый запас воды.

Жилищно-эксплуатационным организациям и организациям всех форм собственности в этот период нужно сделать ремонт водопроводных сетей, находящихся в их хозяйственном ведении, в том числе собственные вводы, сообщает "Курскводоканал".

Справки по телефону в Курске 70-06-14.

Напомним, что с 1 октября в Курской области вырос тариф на все основные коммунальные услуги. Квитанции с выросшими суммами за ЖКУ куряне получат уже в начале ноября.

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