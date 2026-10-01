В Курской области с 1 октября стартовал отопительный сезон

В МКД тепло подадут позже Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале подачи тепла в регионе. Отопительный сезон начнется с социальной сферы. Подключение идет по предварительным заявкам: первые три уже поступили от детских садов и приняты в работу.

В первую очередь тепло будут подавать в детские учреждения.

Запуск системы — это лишь первый этап. После него начинаются пусконаладочные работы, которые занимают до двух недель. В это время специалисты выравнивают температурный режим и устраняют возможные перекосы.

Решение о подаче тепла в многоквартирные дома будет принято позже, исходя из погодных условий. Согласно нормативам, это происходит, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C в течение пяти суток.