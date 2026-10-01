Все выше, и выше, и выше: с 1 октября в Курской области снова выросли тарифы на ЖКУ

В ноябре курянам придут "подорожавшие" платежки Фото: Даниил НАЙХИН.

Плата практически за все жилищно-коммунальные услуги в Курской области подорожает с 1 октября. Подорожание ЖКУ произойдет по всей России, но в разных регионах рост цен за коммуналку будет разным. Предварительно совокупное повышение платежа в приграничной Курской области составит 11,4 процента. Но ориентироваться по этой цифре сложно, поскольку есть предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям. Для Курской области это 4,8 процента.

Рассказываем, что подорожало в регионе и на сколько.

Пожалуй, самая внушительная строка в платежках курян - отопление. Теперь жители Курска будут платить за отопление 3089,76 рубля за гигакалорию. До этого было 2755,78 рубля, таким образом подорожание составило 333,98 рубля за гигакалорию.

Горячее водоснабжение

Тарифы для жителей областного центра, потребителей АО «РИР Энерго», в открытой системе теплоснабжения теперь такие: компонент на тепловую энергию – 3089,76 рубля за гигакалорию, а на теплоноситель – 41,58 рубля за кубометр.

Для сравнения компонент на теплоэнергию был 2755,78 рубля, подорожание составило 333,98 рубля, на теплоноситель старый тариф – 36,78 рубля за кубометр, соответственно прирост – 4,8 рубля.

В закрытой системе тепло стоит теперь 3089,76 рубля за гигакалорию, а компонент на холодную воду – 39,19 рубля за кубометр. Для сравнения было 2755,78 рубля за гигакалорию, подорожание – 333,98 рубля, компонент на холодную воду стоил 33,73 рубля и подорожал на 5,46 рубля.

Холодное водоснабжение

Новые тарифы МУП «Водоканал города Курска» за холодную воду таковы: 39 рублей 19 копеек за кубометр (с НДС). До этого было 33 рубля 73 копейки, рост – 5,46 рубля за кубометр.

Водоотведение обойдется жителям Курска 30 рублей 55 копеек за кубометр, было 26 рублей 29 копеек, рост – 4,26 рубля.

Свет

Для жильцов домов с газовыми плитами тариф на электроэнергию стал 6,52 руб./кВтч. Киловатт подорожал в таких домах на 65 копеек, раньше он стоил 5,87 рубля.

Для жителей домов, оборудованных электроплитами, киловатт вырос в цене на 48 копеек и стоит теперь 4,82 руб./кВтч против прежних 4,34 руб./кВтч. Для жителей домов, где стоят электроотопительные установки, киловатт теперь стоит 4,69 рубля. Подорожание составило 35 копеек за киловатт. Прежняя цена была 4,34 руб./кВтч.

В домах, оборудованных двухтарифными приборами учета плата за свет рассчитывается по-другому.

Для тех, кто живет в домах с газовыми плитами, тарифы в зоне «день» теперь 7,48 руб./кВтч, а было 6,73 руб./кВтч, подорожание – 75 копеек. В зоне «ночь» – 5,09 руб./кВтч против прежних 4,58 руб./кВтч, подорожание – 51 копейка.

Для жителей домов, оборудованных электроплитами, в зоне «день» тариф составил 5,53 руб./кВтч против прежних 4,97 руб./кВтч, подорожание – 56 копеек, в зоне «ночь» – 3,76 руб./кВтч против прежних 3,38 руб./кВтч, рост – 38 копеек.

Для жителей домов с электроотопительными установками тарифы с 1 октября таковы: в зоне «день» – 5,39 руб./кВтч против прежних 4,97 руб./кВтч, рост – 42 копейки. а в зоне «ночь» – 3,66 руб./кВтч против прежних 3,38 руб./кВтч, рост – 28 копеек.

Трехзонный тариф за свет теперь таков:

в домах с газовыми плитами, тариф в пиковой зоне равен 7,96 руб./кВтч против прежних 7,16 руб./кВтч, рост – 80 копеек, в полупиковой – 6,52 руб./кВтч против прежних 5,87 руб./кВтч, рост – 65 копеек, в ночной – 5,09 руб./кВтч против прежних 4,58 руб./кВтч, рост – 51 копейка;

в домах, оборудованных электроплитами: в пиковой зоне свет стоит 5,88 руб./кВтч против прежних 5,29 руб./кВтч, рост – 59 копеек, в полупиковой – 4,82 руб./кВтч против прежних 4,34 руб./кВтч, рост – 48 копеек, в ночной – 3,76 руб./кВтч против прежних 3,38 руб./кВтч, рост – 38 копеек;

для проживающих в городских и сельских населенных пунктах в домах с электроотопительными установками тариф в пиковой зоне равен теперь 5,73 руб./кВтч против прежних 5,29 руб./кВтч, рост – 44 копейки, в полупиковой – 4,69 руб./кВтч против прежних 4,34 руб./кВтч, рост – 35 копеек, в ночной – 3,66 руб./кВтч против прежних 3,38 руб./кВтч, рост – 28 копеек.

Деление по зонам суток идет по следующей схеме:

при двухставочном тарифе: зона пика – с 07:00 до 23:00; а ночная зона – с 23:00 до 07:00;

при трехставочном тарифе: зона пика – это с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; зона полупика – промежутки с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00, а ночная зона – с 23:00 до 07:00.

Подробнее с новыми тарифами для курян можно познакомиться на сайте правительства региона (постановление комитета по тарифам и ценам Курской области №86 от 25.12.2025 года).

Напомним, что с 1 января 2026 года в Курской области, как и по всей России, уже поднимали тарифы на ЖКУ - на 1, 7 процента. Эта индексация была связана с повышением в стране базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на два процента с этого года.

Тогда также был проиндексирован и прожиточный минимум для курян на этот год - менее чем на семь процентов. Сейчас он составляет 16 477 рублей. Чиновники подсчитали, что для трудоспособного курянина в месяц на жизнь достаточно 17 960 рублей, для пенсионера — 14 170 рублей, для ребенка — 15 983 рублей.

Ранее КП сообщила, что в Курской области отопительный сезон стартовал с 1 октября. Однако подключение жилых домов к отоплению произойдет по мере похолодания.

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