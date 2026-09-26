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Политика26 сентября 2026 7:12

Атака ВСУ на Курскую область: повреждены храм, объект энергетики, дома и метеостанция

За сутки над Курской областью сбили более 200 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
В Рыльском районе повреждены ФАП и метеостанция

В Рыльском районе повреждены ФАП и метеостанция

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 25 сентября до 9:00 26 сентября, в Курской области сбито 204 беспилотника ВСУ различного типа. 74 раза противник применил артиллерию по отселенным районам области и 21 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб региона. В общей сложности после атак ВСУ разрушения есть в пяти районах области.

В результате атак в деревне Забелье Тимского района Курской области повреждены четыре дома и хозпостройка.

В поселке Хомутовка Курской области повреждено остекление и частично обрушилась стена здания недействующего предприятия. В селе Сальное Хомутовского района Курской области поврежден объект энергетики и нарушено электроснабжение на зернотоке.

В приграничном Беловском районе в селах Песчаное и Малое Солдатское разбиты два автомобиля. В селе Долгие Буды повреждены кровля дома и потолок, а в деревне Лошаковка разбито остекление домовладения, в слободе Белой Беловского района повреждены фасад, остекление и кровля дома.

В Рыльске Курской области поврежден фасад здания метеостанции. А в поселке имени Куйбышева Рыльского района Курской области частично выгорело недействующее здание дома престарелых, также повреждены крыша, фасад и остекление недействующего фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).

В поселке Коренево Курской области поврежден купол храма. Ранее КП сообщила, что в Белгородской области при атаке дрона пострадал курянин.

Со вчерашнего дня по всей Курской области действуют режимы авиационной опасности и опасности атаки беспилотников. Отбой до сих пор не давали. Силы и средства российской ПВО приведены в боеготовность на территории региона.

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