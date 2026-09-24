Под Курском до основания уничтожена Георгиевская церковь в результате атак ВСУ

В селе Козино Рыльского района до основания уничтожена Георгиевская церковь — памятник архитектуры 1844 года. Храм был включен в «Белую книгу» объектов культурного наследия Курской области под номером 83, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

История храма насчитывает почти два столетия: изначально деревянная церковь находилась в селе Крупец, откуда ее перевезли в Козино и восстановили. Храм оставался действующим до недавнего времени.

В 1890 году приход насчитывал более 1,5 тыс. человек, а к 1898-му — свыше 2 тыс. В 1936 году церковь превратили в зернохранилище, однако богослужения в алтаре продолжались. В 1944 году храм вернули верующим.

С декабря 2024 года в Курской области ведется работа по фиксации разрушений памятников истории в приграничье. Правительство региона совместно с ВООПИиК и Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ ведет «Белую книгу» — реестр объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ.