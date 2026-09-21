Жалоб, которые могут повлиять на результат, не поступило: В Курской области подвели предварительные итоги выборов 2026

Подсчет еще продолжается, но общая картина уже ясна Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области завершился шестидневный выборный марафон. Напомним, с 15 по 20 сентября включительно жители Курской области могли отдать свои голоса на выборах в Государственную и областную Думы.

Почти половина проголосовавших отдала свои голоса досрочно

С 15 по 17 сентября голосование в регионе шло в досрочном формате. Как пояснили в избирательной комиссии региона, сделано это было в целях безопасности, так как Курская область приграничная. Основной же период голосования проходил 18, 19 и 20 сентября.

Однако уже в ходе досрочного периода голосования волеизъявление в регионе сделала четверть избирателей. А предварительно явка составила в итоге около 56 процентов. Основная часть проголосовавших пришла на избирательные участки не дожидаясь 20 сентября.

В 20:00 в воскресенье закрылись все участки, был начат подсчет голосов. Окончательный подсчет пока не завершен. По закону он начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов.

За выборами следили наблюдатели из Бразилии, Индонезии, Португалии, Республики Корея и США

Во время процедуры подсчета бюллетеней на участках работали присутствуют наблюдатели от Общественной палаты, а также политических партий и кандидатов. На одном из участков присутствовали иностранные наблюдатели. Напомним, накануне в Курскую область прибыли наблюдатели из пяти стран мира, в том числе из США. Их целью было познакомиться с ходом и порядком выборов в приграничном российском регионе.

Как сообщили в избиркоме, голосование прошло в обычном порядке и в штатном режиме:

- Были обращения от участников избирательного процесса, они в основном касались процедурных вопросов, на них дали мотивированные ответы. Жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не поступало.

Больше половины голосов - за "Единую Россию"

Председатель Избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин около полуночи 21 сентября сообщил о предварительных результатах выборов в регионе.

На выборах Госдуму в Курской области, как и в целом по стране, лидирует партия «Единая Россия» – 53%, на втором месте КПРФ – 14,4%, на третьем ЛДПР – 11,8%. «Новые люди» набрали 7,3%, Партия пенсионеров – 3,9%, Справедливая Россия – 3,8%, Родина – 1,1%, Партия прямой демократии – 0,7%, Коммунисты России – 0,6% и Зеленые – 0,6%.

На выборах в Курскую Областную Думу примерно с тем же результатом лидирует партия власти – 53,7%, у КПРФ – 14,3%, у ЛДПР – 12,1%. Далее в рейтинге «Новые люди» – 9,4%, «Справедливая Россия» – 4,9% и Партия пенсионеров – 3,9%.

В избирательных бюллетенях в Курской области также значился кандидат от партии "Яблоко", однако, судя по предварительным результатам выборов-2026, он набрал относительно небольшое число голосов.

По последним данным в ГосДуму от Курской области проходят два представителя "Единой России" Василий Пискарев и Алексей Золотарев.

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