Жалоб, которые могут повлиять на результат, не поступило: В Курской области подвели предварительные итоги выборов 2026

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В Курской области завершился шестидневный выборный марафон. Напомним, с 15 по 20 сентября включительно жители Курской области могли отдать свои голоса на выборах в Государственную и областную Думы.
С 15 по 17 сентября голосование в регионе шло в досрочном формате. Как пояснили в избирательной комиссии региона, сделано это было в целях безопасности, так как Курская область приграничная. Основной же период голосования проходил 18, 19 и 20 сентября.
Однако уже в ходе досрочного периода голосования волеизъявление в регионе сделала четверть избирателей. А предварительно явка составила в итоге около 56 процентов. Основная часть проголосовавших пришла на избирательные участки не дожидаясь 20 сентября.
В 20:00 в воскресенье закрылись все участки, был начат подсчет голосов. Окончательный подсчет пока не завершен. По закону он начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов.
Во время процедуры подсчета бюллетеней на участках работали присутствуют наблюдатели от Общественной палаты, а также политических партий и кандидатов. На одном из участков присутствовали иностранные наблюдатели. Напомним, накануне в Курскую область прибыли наблюдатели из пяти стран мира, в том числе из США. Их целью было познакомиться с ходом и порядком выборов в приграничном российском регионе.
Как сообщили в избиркоме, голосование прошло в обычном порядке и в штатном режиме:
- Были обращения от участников избирательного процесса, они в основном касались процедурных вопросов, на них дали мотивированные ответы. Жалоб, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не поступало.
Председатель Избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин около полуночи 21 сентября сообщил о предварительных результатах выборов в регионе.
На выборах Госдуму в Курской области, как и в целом по стране, лидирует партия «Единая Россия» – 53%, на втором месте КПРФ – 14,4%, на третьем ЛДПР – 11,8%. «Новые люди» набрали 7,3%, Партия пенсионеров – 3,9%, Справедливая Россия – 3,8%, Родина – 1,1%, Партия прямой демократии – 0,7%, Коммунисты России – 0,6% и Зеленые – 0,6%.
На выборах в Курскую Областную Думу примерно с тем же результатом лидирует партия власти – 53,7%, у КПРФ – 14,3%, у ЛДПР – 12,1%. Далее в рейтинге «Новые люди» – 9,4%, «Справедливая Россия» – 4,9% и Партия пенсионеров – 3,9%.
В избирательных бюллетенях в Курской области также значился кандидат от партии "Яблоко", однако, судя по предварительным результатам выборов-2026, он набрал относительно небольшое число голосов.
По последним данным в ГосДуму от Курской области проходят два представителя "Единой России" Василий Пискарев и Алексей Золотарев.
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