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НовостиПолитика18 сентября 2026 9:12

В Курской области на выборах работают иностранные наблюдатели

Они представляют пять стран мира
Светлана ВОЛКОВА
В регионе стартовал основной этап выборов

В регионе стартовал основной этап выборов

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала, что до 20 сентября в Курской области проходят выборы в ГосДуму и местное заксобрание. В Курскую область прибыли иностранные наблюдатели из пяти стран мира. В составе миссии наблюдателей — представители пяти стран. Это люди из Бразилии, Индонезии, Португалии, а также Республики Корея и США.

Как сообщили в правительстве региона, первой точкой их маршрута стала Избирательная комиссия Курской области. Здесь иностранные наблюдатели познакомились с ходом избирательной кампании, а также организацией голосования.

Иностранные наблюдатели продолжат работу на избирательных участках области в дни голосования.