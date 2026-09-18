В Курской области на выборах работают иностранные наблюдатели

В регионе стартовал основной этап выборов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала, что до 20 сентября в Курской области проходят выборы в ГосДуму и местное заксобрание. В Курскую область прибыли иностранные наблюдатели из пяти стран мира. В составе миссии наблюдателей — представители пяти стран. Это люди из Бразилии, Индонезии, Португалии, а также Республики Корея и США.

Как сообщили в правительстве региона, первой точкой их маршрута стала Избирательная комиссия Курской области. Здесь иностранные наблюдатели познакомились с ходом избирательной кампании, а также организацией голосования.

Иностранные наблюдатели продолжат работу на избирательных участках области в дни голосования.