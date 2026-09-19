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НовостиПолитика19 сентября 2026 18:31

Под Курском из-за бездорожья члены избиркома добирались к электорату на мотоблоке

Выезд к избирателям, проживающим на труднодоступной территории, совершили в Курском районе
Ольга ДАНИЛОВА
20 сентября пройдет заключительный день голосования

20 сентября пройдет заключительный день голосования

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сложных дорожных условий в Курском районе члены участковой избирательной комиссии вынуждены были добираться до электората на мотоблоке. Причина всему - бездорожье.

Выезд к избирателям, проживающим на труднодоступной территории прошел в ходе основного этапа голосования на выборах в Государственную Думу РФ и Курскую областную Думу, сообщили в правительстве региона. Там пояснили, что везти урну для голосования в прицепе мотоблока членам избиркома пришлось из-за сложных дорожных условий.

Несмотря на такие трудности, члены избиркома добрались до электората. Напомним, что голосование на дому доступно тем, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может посетить избирательный участок.