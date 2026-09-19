Под Курском из-за бездорожья члены избиркома добирались к электорату на мотоблоке

20 сентября пройдет заключительный день голосования Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сложных дорожных условий в Курском районе члены участковой избирательной комиссии вынуждены были добираться до электората на мотоблоке. Причина всему - бездорожье.

Выезд к избирателям, проживающим на труднодоступной территории прошел в ходе основного этапа голосования на выборах в Государственную Думу РФ и Курскую областную Думу, сообщили в правительстве региона. Там пояснили, что везти урну для голосования в прицепе мотоблока членам избиркома пришлось из-за сложных дорожных условий.

Несмотря на такие трудности, члены избиркома добрались до электората. Напомним, что голосование на дому доступно тем, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может посетить избирательный участок.