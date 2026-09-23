Состав облДумы и результаты выборов в Курской области: итоги голосования

В ГосДуму от региона прошли только представители "Единой России", а в облДуме партия власти уступила лишь единицы мандатов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия Курской области на своем заседании подвела официальные итоги прошедших выборов.

Председатель Избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин сообщил, что в регионе повсеместно выборы признаны состоявшимися, а результаты - действительными. В выборах депутатов Курской облДумы приняли участие 464 385 избирателей. Это чуть более половины всех, кто имеет право голоса в регионе, а точнее - 54,55 процента. Нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, по словам Черкашина, не установлено.

Избирательная комиссия региона признала избранными депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва по Курскому одномандатному избирательному округу № 110 Василия Пискарева, а по Сеймскому одномандатному избирательному округу № 111 Алексея Золотарева. Оба кандидата представляли Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Определены результаты выборов и по единому избирательному округу на выборах депутатов Курской облДумы восьмого созыва. К распределению мандатов были допущены списки кандидатов, которые получили пять и более процентов голосов от избирателей, принявших участие в голосовании. В итоге Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 13 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР и «НОВЫЕ ЛЮДИ» - по два мандата и социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - один мандат.

Было принято решение передать мандаты депутатов Курской облДумы восьмого созыва кандидатам, включенным в зарегистрированные списки кандидатов, которые были выдвинуты избирательными объединениями по единому избирательному округу. В итоге от партии власти прошли Александр Хинштейн, Александр, Брыксин, Анатолий Зуй, Константин Комков, Лобов Евгений, Чепурин Петр, Лобзов Александр, Милютин Андрей, Кичигин Александр, Беседина Елена, Болдин Антон, Худин Александр и Хилько Олег.

От КПРФ - Иванов Николай, Анпилов Александр и Рощин Юрий.

От ЛДПР - Слуцкий Леонид и Томанов Алексей, от НОВЫХ ЛЮДЕЙ - Сысоев Максим и Рыжков Дмитрий.

А от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - Михеев Сергей.

Результаты выборов по одномандатным округам

На основании протоколов территориальных избирательных комиссий определены и результаты выборов по 24 одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Курской облДумы. Избранными признаны:

ОИО № 1 - Малахова Ирина,

ОИО № 2 - Колесников Алексей,

ОИО № 3 - Хлопонин Вячеслав,

ОИО № 4 - Панюков Александр,

ОИО № 5 - Евдокимов Дмитрий,

ОИО № 6 - Ельников Андрей,

ОИО № 7 - Гулиев Дмитрий,

ОИО № 8 - Дюдин Андрей,

ОИО № 9 - Дериглазов Игорь,

ОИО № 10 - Земцов Алексей,

ОИО № 11 - Трубников Александр,

ОИО № 12 - Мусьял Александр,

ОИО № 13 - Бочаров Сергей,

ОИО № 14 - Капустин Алексей,

ОИО № 15 - Жеребилов Николай,

ОИО № 16 - Ошарин Андрей,

ОИО № 17 - Агафонов Владимир,

ОИО № 18 - Волобуев Николай,

ОИО № 19 - Долгополов Иван,

ОИО № 20 - Носов Сергей,

ОИО № 21 - Харченко Екатерина,

ОИО № 22 - Сорокин Борис,

ОИО № 23 - Стефанович Владимир,

ОИО № 24 - Дюмин Эдуард.

Из 45 мандатов депутатов в Курской облДуме восьмого созыва 37 достались "Единой России", три - КПРФ, по два получили ЛДПР и «НОВЫЕ ЛЮДИ» и один - партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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