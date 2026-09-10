ВСУ тремя беспилотниками атаковали многоквартирный дом под Курском, есть раненые

По предварительным данным ранены два человека, в том числе 79-летняя женщина Фото: Из архива КП..

10 сентября беспилотники ВСУ трижды атаковали многоквартирный дом в Железногорске Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, когда дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в райцентре, на место выехали оперативные службы. По прибытии пострадавших не оказалось.

Однако спустя какое-то время ВСУ повторно нанесли удары по этому дому еще двумя беспилотниками.

По последним данным за медицинской помощью обратилась 79-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее осколочные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно есть еще один пострадавший. Однако подробности пока не сообщаются.

По данным главы региона, обошлось без возгорания. Жильцов двух домов Железногорска после ударов ВСУ эвакуировали. Это около 500 человек. Им пришлось покинуть свои квартиры.

- В случае необходимости разместим людей в пунктах временного размещения (ПВР), - сказал Хинштейн

Оперативные службы сейчас работают на месте ударов.

- Ситуацию держу на контроле, - добавил курский губернатор.

Ранее КП сообщила, что 10 сентября в курском приграничье 57-летний мужчина получил множественные слепые осколочные ранения головы, а также лица, правой руки, левого подреберья и левой ноги. Это произошло в Беловском районе Курской области. На месте ему оказали первую помощь и сейчас готовят к транспортировке в Курск.

Накануне, 9 сентября, в Курской области в результате ударов ВСУ был тяжело ранен четырехлетний мальчик. Его состояние тяжелое. Ребенка госпитализировали на лечение в столицу.

В пятом часу утра 10 сентября в Курской области была объявлена ракетная опасность. Жители региона проснулись от звуков сирен. Отбой дали около шести часов утра.

Авиационная опасность уже четвертые сутки подряд действует в Курской области. Ее не отменяли с утра 7 сентября. Опасность атаки беспилотников в приграничном регионе действует уже пятые сутки подряд, с вечера 6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшего при атаке ВСУ четырехлетнего курянина госпитализировали в Москву (подробнее)

Под Курском в результате атаки дрона ранен мужчина (подробнее)

Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, трое, в том числе ребенок, ранены (подробнее)