Атака ВСУ на Курскую область: один человек погиб, трое, в том числе ребенок, ранены

В пятом часу утра по всей Курской области снова была объявлена ракетная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 9 сентября до 9:00 10 сентября, по информации оперативного штаба Курской области, в регионе сбит 171 беспилотник ВСУ различного типа. 30 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 14 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В поселке Глушково Глушковского района Курской области при атаке дрона на частный дом погиб 61-летний мужчина.

Также в поселке Глушково Глушковского района огнем уничтожен дом.

Кроме того, за минувшие сутки пострадали три человека. В селе Ольховка Хомутовского района ранены 40-летняя женщина и ее четырехлетний сын. У ребенка диагностировали множественные ранения голени, колена, живота и лица. У женщины - множественные осколочные ранения рук и лица.

В селе Мокрушино Беловского района ранения получил 43-летний мужчина. У него множественные слепые ранения лица, шеи, рук. Также у него диагностировано проникающее ранение грудной клетки и брюшной стенки.

В Рыльском районе Курской области повреждён объект энергетики, нарушено электроснабжение в 45 домах. Без света остались сто потребителей. Восстановительные работы там начнутся, как только позволит оперативная обстановка.

В приграничном селе Жадино Кореневского района на территории агрофирмы разрушена кровля здания.

В слободе Белой и поселке Рулитино Беловского района, а также в селе Ольховка Хомутовского района повреждены три автомобиля.

10 сентября в пятом часу утра по всей Курской области снова звучали сирены тревоги. Была объявлена ракетная опасность. Отбой дали только около шести часов утра. Накануне, 9 сентября, по всей Курской области трижды объявляли ракетную опасность.

Авиационная опасность уже четвертые сутки подряд действует в Курской области. Ее не отменяли с утра 7 сентября. Опасность атаки беспилотников в приграничном регионе действует непрерывно с вечера 6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по курскому селу (подробнее)

4-летний ребенок и его мать пострадали от удара ВСУ по Курской области (подробнее)

В Курской области ВСУ атаковали АЗС, комбайн и башенный кран (подробнее)