В Курской области ВСУ атаковали АЗС, комбайн и башенный кран

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 8 сентября до 9.00 9 сентября сбиты 142 вражеских беспилотника различного типа. 83 раза по отселенным районам применена артиллерия. Произведено 18 атак беспилотников с помощью взрывных устройств.

- В результате атаки БПЛА в селе Калиновка Хомутовского района погиб 37-летний мужчина, который работал на комбайне, - рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Кроме того, на территории предприятия уничтожен автомобиль, повреждены стены столовой и гаража. В поселке Культпросвет повреждены фасад и кровля хозпостройки на территории недействующей АЗС.

В селе Вишнево Беловского района повреждения получили остекление и фасад административного здания, машина, частный дом.

В поселке Коренево Кореневского района повреждена крыша дома.

В Курске зафиксированы повреждения кабины башенного крана на территории строящегося многоквартирного дома и автомобилей.