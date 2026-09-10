Пострадавшего при атаке ВСУ четырехлетнего курянина госпитализировали в Москву

КП уже сообщала, что 9 сентября в приграничном селе Ольховка Хомутовского района Курской области при атаке ВСУ ранены 40-летняя женщина и ее четырехлетний сын. У ребенка диагностировали множественные ранения голени, а также колена, живота и лица. У женщины - множественные осколочные ранения рук и лица

10 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мальчика, пострадавшего 9 сентября при атаке на Хомутовский район, направили на лечение в Москву. К сожалению, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Дорогу мальчик перенес стойко. Сейчас он находится под присмотром медиков.