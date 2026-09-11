Атака ВСУ на Курскую область: ранены пять человек, повреждены МКД, ФАП и магазин

В регионе сохраняется сложная оперативная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 10 сентября до 9:00 11 сентября, в Курской области системой российской ПВО сбито 227 беспилотников ВСУ различного типа. 66 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 35 раз беспилотники ВСУ атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак за сутки в Курской области ранены пять человек. Как сообщала ранее КП, в приграничном селе Илек Беловского района ранения получил 57-летний мужчина. Он получил 10 сентября множественные слепые осколочные ранения головы, а также лица, правой руки, левого подреберья и левой ноги.

В городе Железногорске Курской области три беспилотника ВСУ атаковали высотку. В результате ранены четыре человека, среди них — 79-летняя женщина. Пенсионерка госпитализирована с травмой кисти, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Сам МКД в городе горняков поврежден, сообщил оперативный штаб региона. Накануне оттуда и из соседнего дома эвакуировали почти 500 жильцов.

В селе Ольховка Хомутовского района Курской области уничтожен автомобиль.

В приграничном городе Рыльске повреждены кровля, а также оборудование продуктового магазина и крыша здания «Россетей».

В слободе Белой Беловского района повреждены автомобиль и крыша склада. В деревне Лошаковка разбиты в результате ударов фасад дома и автомобиль. В селе Белица — сарай. На автодороге Обоянь-Суджа был поврежден автомобиль.

В селе Михайловка Рыльского района Курской области поврежден фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а на автодороге Дурово-Рыльск - автомобиль.

Авиационная опасность уже пятые сутки подряд действует в Курской области. Ее не отменяли с утра 7 сентября. Опасность атаки беспилотников в приграничном регионе действует с вечера 6 сентября.

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