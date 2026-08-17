ВСУ атаковали Курскую область, есть жертвы и разрушения

Под Курском дрон ударил по автомобилю, в котором ехала пожилая супружеская пара Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в приграничном Глушковском районе Курской области. Это произошло в селе Будки.

В автомобиле находилась пожилая семейная пара. Погибла женщина, ранен ее 73-летний супруг, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Это произошло 16 августа. Дрон ударил в заднюю часть машины. В итоге 67-летняя женщина погибла. Она сидела на пассажирском месте.

Предварительно, у ее мужа акубаротравма и ссадины. Медики оказали мужчине первую помощь на месте. К счастью, травмы у него не настолько тяжелые и от дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Автомобиль поврежден.

Всего за минувшие сутки с 9:00 16 августа до 9:00 17 августа в Курской области сбито 132 беспилотника ВСУ различного типа. 75 раз противник применил артиллерию по отселенным районам Курской области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате есть разрушения в трех приграничных районах области. В поселке Коренево Кореневского района Курской области и в поселке Песчанский Беловского района уничтожены два автомобиля.

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области повреждены крыша и фасад дома.

А в приграничном районном центре Рыльск повреждена кровля навеса недействующей АЗС.

Около девяти часов утра 17 августа по всей Курской области снова звучали сирены ракетной опасности. Отбой дали через три минуты, в 08.50. по Москве. Почти одновременно, минутой раньше, по всему региону ввели режим авиационной опасности. Он действует до сих пор.

Режим опасности атаки беспилотников по всей Курской области сохраняется третьи сутки подряд. Он был объявлен еще утром 15 августа. Силы и средства российской ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки на территории области.

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