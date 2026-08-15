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НовостиПолитика15 августа 2026 7:23

В результате атак ВСУ под Курском повреждены ЛЭП, МКД и школа

За сутки над регионом сбили 184 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
Ситуация в регионе остается напряженной

Ситуация в регионе остается напряженной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 14 августа до 9:00 15 августа, в Курской области сбито 184 беспилотника ВСУ различного типа. 67 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в Рыльске повреждены кровля, а также остекление и входная дверь МКД.

В Большесолдатском районе - ЛЭП. Сейчас электроснабжение восстановлено.

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области в здании недействующей Крыпецкой школы повреждены остекление, крыльцо. В деревнях Первое Яньково и Казачья Каменка разбиты остекление, забор и фасад двух частных домов. Об этом сообщил оперштаб региона.