В результате атак ВСУ под Курском повреждены ЛЭП, МКД и школа

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 14 августа до 9:00 15 августа, в Курской области сбито 184 беспилотника ВСУ различного типа. 67 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в Рыльске повреждены кровля, а также остекление и входная дверь МКД.

В Большесолдатском районе - ЛЭП. Сейчас электроснабжение восстановлено.

В деревне Рыжевка Рыльского района Курской области в здании недействующей Крыпецкой школы повреждены остекление, крыльцо. В деревнях Первое Яньково и Казачья Каменка разбиты остекление, забор и фасад двух частных домов. Об этом сообщил оперштаб региона.