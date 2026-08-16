170 украинских беспилотников уничтожили над Курской областью за минувшие сутки

170 украинских беспилотников различного типа сбили над Курской областью за минувшие сутки. Сводкой об оперативной обстановке поделился губернатор Александр Хинштейн утром воскресенья. По данным властей, 32 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ВСУ в селе Нижний Мордок Глушковского района оказались повреждены фасад, остекление и крыша дома.

В селе Вишнево Беловского района беспилотники посекли забор и пристройку дома, а также автомобиль.

За минувшие сутки никто не погиб и не пострадал.

Вместе с тем в соседней Белгородской области утром 16 августа ВСУ обстреляли автобус с рабочими. Один человек погиб, еще девять ранены.