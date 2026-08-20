Атака ВСУ на Курскую область: есть раненые, разрушены дома, автомобили, ФАП и школа

В Рыльском районе повреждены ФАП и школа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 19 августа до 9:00 20 августа, в Курской области сбито 239 беспилотников ВСУ различного типа. 128 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 18 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

За сутки два человека в Курской области попали под удары ВСУ. Оба случая произошли в приграничных с Украиной районах области.

Так, в селе Малое Солдатское Беловского района ранен 65-летний мужчина. А в селе Карыж Глушковского района — 74-летний пенсионер. Там дрон ВСУ атаковал частный дом, мужчина получил осколочные ранения груди, а также живота, руки и позвоночника. 19 августа его планировали госпитализировать в Курскую областную больницу.

Кроме того, разрушения есть по крайней мере в пяти районах области. Так, в результате атак в селе Вишнево Беловского района Курской области повреждены гараж и автомобиль. А в селе Малое Солдатское разбиты кровля дома, забор и автомобиль.

В селе Карыж Глушковского района ударом дрона поврежден дом. В деревне Никипеловка Кореневского района Курской области уничтожен дом.

В селе Щекино Рыльского района Курской области повреждено здание ФАПа. А в деревне Кулига — недействующей школы. В поселке имени Куйбышева Рыльского района повреждены пять автомобилей.

В Курске разбиты в результате атак остекление и фасад трех частных домов и хозяйственная постройка.

Накануне в районном центре Обоянь Курской области дрон ВСУ ударил рядом с детским садом, в котором были воспитанники. Удар пришелся в дерево и никто не пострадал, однако из здания эвакуировали 25 человек - детей и сотрудников детского сада.

Сейчас по всей Курской области действует авиационная опасность. Жителей и гостей региона призывают быть бдительными. Силы и средства российской ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В четыре часа утра 20 августа по всему региону звучали сигналы ракетной опасности. Режим длился 36 минут, после чего дали отбой.

Опасность атаки БПЛА сохраняется по всей Курской области уже третьи сутки подряд. Ее объявили еще утром 18 августа и до сих пор не было отбоя.

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